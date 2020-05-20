Зеленський: 250 доларів – маленька зарплата, але не бідність
Володимир Зеленський відреагував на заяву ЮНІСЕФ про 6 мільйонів українців, які можуть опинитися за межею бідності. Президент заявив, що 250 доларів – це маленька зарплата, однак не бідність.
Зеленський про зарплати українців
У порівнянні з європейськими чи американськими стандартами зарплати українців дуже низькі, заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський, пише 24 канал.
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У них 250 доларів – це мізерні зарплати. У нас це теж маленька зарплата, але не бідність,
– зазначив президент.
Так Зеленський відреагував на прогнози ЮНІСЕФ щодо бідності в Україні. Він додав, що у найближчі місяці прем’єр-міністр Денис Шмигаль представить програму збільшення мінімальних зарплат.
Прогнози ЮНІСЕФ
- Через епідемію коронавірусу Україна опинилася в соціально-економічній кризі.
- Понад 6 мільйонів українців можуть опинитися за межею бідності.
- Найбільший вплив відчують на собі діти.
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