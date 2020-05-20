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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Зеленський: 250 доларів – маленька зарплата, але не бідність

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Зеленський про середню зарплату в Україні
Зеленський про середню зарплату в Україні / Пресслужба Офісу Президента

Володимир Зеленський відреагував на заяву ЮНІСЕФ про 6 мільйонів українців, які можуть опинитися за межею бідності. Президент заявив, що 250 доларів – це маленька зарплата, однак не бідність.

Зеленський про зарплати українців

У порівнянні з європейськими чи американськими стандартами зарплати українців дуже низькі, заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський, пише 24 канал.

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У них 250 доларів – це мізерні зарплати. У нас це теж маленька зарплата, але не бідність,
– зазначив президент.

Так Зеленський відреагував на прогнози ЮНІСЕФ щодо бідності в Україні. Він додав, що у найближчі місяці прем’єр-міністр Денис Шмигаль представить програму збільшення мінімальних зарплат.

Прогнози ЮНІСЕФ

  • Через епідемію коронавірусу Україна опинилася в соціально-економічній кризі.
  • Понад 6 мільйонів українців можуть опинитися за межею бідності.
  • Найбільший вплив відчують на собі діти.

Пресконференція Зеленського щодо року президентства: відео

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Володимир Зеленський Зарплата Гроші ЮНІСЕФ
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