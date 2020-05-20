Уся пресконференція Зеленського в 10 тезах: інфографіка

Президент Володимир Зеленський 20 травня дав пресконференцію з нагоди річниці свого президентства. На цій пресконференції він обговорював важливі досягнення та невдачі за останній рік, а також відповідав на запитання журналістів.

Тривала зустріч з журналістами 2 години. Тож, якщо у вас немає стільки часу, 24 канал пропонує ознайомитись з найголовнішими тезами.

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Пресконференція Володимира Зеленського у 10 тезах

"Жодного кума чи військового друга я не буду призначати. І не призначив", – відповів Зеленський на питання, чому він призначає на важливі посади, такі як: голова Офісу Президента, перший помічник Президента, перший заступник голови ОП, очільник СБУ, генерального прокурора, людей зі свого оточення. Хоча під час президентської кампанії засуджував п'ятого президента Петра Порошенка за кумівство.

За даними КВУ, понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95" чи були дотичні до неї отримали державні посади, 16 з них – нардепи (тобто обрані українцями, але потрапили у списки партії "Слуга народу" без попереднього політичного досвіду).

"Якщо буде підтримка народу України, я буду думати про другу каденцію. У мене є чим", – зазначив теперішній президент і додав, що не знає, чи буде балотуватися вдруге.

Як відомо, під час передвиборчої кампанії Зеленський заявляв, що йде виключно на один термін.

"Я всім відрізняюся від Порошенка, як фізіологічно, так як і президент", – Зеленський відповів на питання, чим він відрізняється від свого попередника. Додав, що не може шкодувати, що став президентом. Шкодувати чи ні про свій вибір може тільки народ України.

"Ми знаємо, хто замовив вбивство Гандзюк" , – відповів на питання щодо вбивства Катерини Гандзюк Володимир Зеленський. І зазначив, що справа повністю передана до суду.

Перед пресконференцією президента, на мітинг у парку вийшли активісти з плакатами "Хто замовив Гандзюк?".

"Я за один стіл з такими бандитами не сяду", – висловився Зеленський про мера Черкас Анатолія Бондаренка, який хотів послабив карантин у Черкасах раніше від рішення уряду. І нагадав, що Бондаренко має 19 кримінальних проваджень.

"Нормальна людина Макс, нормальна!", – відповів президент і додав, що цього недостатньо на посаді керівника митниці.

Максима Нефьодова звільнили з посади керівника митниці. Тепер він хоче оскаржити це рішення в суді.

Про "плівки Порошенка": "Вирок попереду", – заявив Зеленський і додав, що на фігурантів чекає багато пригод.

19 травня у мережу злили плівки з розмовами, на яких чути схожі голоси Петра Порошенка, віцепрезидента США Джо Байдена та глави Держдепу Джона Керрі. На записах політики обговорювали відставку колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

"Аваков не є моїм кумом, не є моїм близьким товаришем, навпаки у нього є близькі товариші, з якими я точно не товаришую. Чи потужний він міністр – так", – зазначив Зеленський, тому Арсен Аваков має довести справу Шеремета до кінця.

"250 доларів – це маленька зарплата, однак не бідність", – відреагував Володимир Зеленський на прогнози ЮНІСЕФ щодо бідності в Україні.

А у найближчі місяці прем’єр-міністр Денис Шмигаль представить програму збільшення мінімальних зарплат.

"Я нічого не боюся, бо я нічого поганого не роблю, я впевнений у кожному своєму кроці, навіть, якщо роблю помилки", – завершив Зеленський зустріч.



Пресконференція Зеленського у 10 тезах / Інфографіка 24 каналу