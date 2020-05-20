Зеленський про Нефьодова: Гарні люди з гарною освітою – цим не наповнимо бюджет

Президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення головного митника країни Максима Нефьодова – такою була позиція нового міністра фінансів Сергія Марченка. Чому так сталося – читайте далі.

Проте у президента залишилося до нього нормальне ставлення – як і до багатьох інших людей, які пішли з своїх посад. Про це Зеленський сказав 20 травня на пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Зазначимо, що 24 квітня уряд звільнив главу Митної служби Максима Нефьодова. Разом з ним без посади залишився і голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

Макс – нормальна людина. Але на митниці беруть хабарі. Нормальна людина. Але їде контрабанда. Що ми повинні зробити з вами? Він гарний, симпатичний, професійний. Цього замало,

– наголосив президент.

"Я пропонував йому на часи боротьби з контрабандою змінити законодавство так, аби, наприклад, військові чи СБУ зайшли на митницю та повністю зупинили контрабанду. Але ні, мовляв, все зробимо самі. Розумієте, який результат? Мінус десятки мільярдів гривень", – додав він.

Зеленський та боротьба з контрабандою: що відомо? Боротьба з контрабандою на кордоні була однією з ключових обіцянок Володимира Зеленського до та після виборів президента і Верховної Ради. У 2019 році влада звітувала про різні успіхи у цьому напрямку, а правоохоронці навіть затримали "короля одеської контрабанди" Вадима Альперіна.



Щоправда, вже на початку 2020 року саме провал надходжень від митниці Зеленський назвав однією з ключових підстав для відставки прем'єра Олексія Гончарука. Тоді держава всього за 2 місяці недоотримала від митниці 13 мільярдів гривень.

Зеленський зазначив: він не проти, щоб Нефьодов повернувся, але на іншу посаду. На його думку, він може працювати, наприклад, в Офісі Президента, або ж керувати окремими проєктами, які він зможе довести до позитивного результату.

ІТ-шників, яких Нефьодов завів до цифровізації митниці, залишили на посадах. Ми контролюємо ті речі, які там гарні. Але від гарних людей в гарних костюмах навіть з гарною освітою – цим не можна наповнити бюджет,

– наголосив він.

Й підкреслив, що є не тільки його слова, а й нового міністра фінансів Сергія Марченка. Він, за словами Зеленського, є одним з найкращих серед людей, які могли б обійняти цю посаду.

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