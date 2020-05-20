Зеленский про Нефедова: Хорошие люди с хорошим образованием – этим не наполним бюджет

Президент Владимир Зеленский заявил, что увольнение главного таможенника страны Максима Нефедова – такой была позиция нового министра финансов Сергея Марченко. Почему так произошло – читайте дальше.

Однако у президента осталось к нему нормальное отношение – как и ко многим другим людям, которые ушли со своих постов. Об этом Зеленский сказал 20 мая на пресс-конференции, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Поиск виновных и отсутствие политических компромиссов: Нефедов рассказал детали своего увольнения

Отметим, что 24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефедова. Вместе с ним без должности остался и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Макс – нормальный человек. Но на таможне берут взятки. Нормальный человек. Но едет контрабанда. Что мы должны сделать с вами? Он хороший, симпатичный, профессиональный. Этого мало,

– подчеркнул президент.

"Я предлагал ему на время борьбы с контрабандой изменить законодательство так, чтобы, например, военные или СБУ зашли на таможню и полностью остановили контрабанду. Но нет, мол, все сделаем сами. Понимаете, какой результат? Минус десятки миллиардов гривен", – добавил он.

Зеленский и борьба с контрабандой: что известно? Борьба с контрабандой на границе была одной из ключевых обещаний Владимира Зеленского до и после выборов президента и Верховной Рады. В 2019 году власти отчитывались о различных успехах в этом направлении, а правоохранители даже задержали "короля одесской контрабанды" Вадима Альперина.



Правда, уже к началу 2020 года именно провал поступлений от таможни Зеленский назвал одним из ключевых оснований для отставки премьера Алексея Гончарука. Тогда государство всего за 2 месяца недополучило от таможни 13 миллиардов гривен.

Зеленский отметил: он не против, чтобы Нефедов вернулся, но на другую должность. По его мнению, он может работать, например, в Офисе Президента, или над управлением отдельными проектами, которые он сможет довести до положительного результата.

ИТ-шников, которые Нефедов завел для цифровизации таможни, оставили на должностях. Мы контролируем те вещи, которые там хорошие. Но от хороших людей в хороших костюмах и даже с хорошим образованием – этим нельзя наполнить бюджет,

– подчеркнул он.

И подчеркнул, что есть не только его слова, но и нового министра финансов Сергея Марченко. Он, по словам Зеленского, является одним из лучших среди людей, которые могли бы занять пост министра финансов.

Зеленский о кадровой политике и увольнении Нефедова: смотрите видео