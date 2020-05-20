Ми знаємо, хто замовив вбивство Гандзюк, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що має відповідь на питання про замовників вбивства Катерини Гандзюк. Глава держави переконаний, що невдовзі вони отримають вирок.

У справі Гандзюк – останній крок

У справі про вбивство Катерини Гандзюк залишився останній крок – справедливий суд. Про це повідомив під час пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський, інформує 24 канал.

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За мою каденцію люди, які вбили, посаджені. Є питання – хто замовив? У нас є на це відповіді. Ми знаємо, хто замовив. Зараз ця справа повністю передана до суду. Суд, я впевнений, дасть справедливий вирок, і замовники, не замовник, а замовники сядуть за ґрати,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що влада тиснути на суд не буде, проте простежить за тим, щоб вирок був справедливим.

Мітинг біля Маріїнського парку

Зазначимо, що перед початком пресконференції президента, у парку кілька активістів спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" розгорнули великий банер зі словами "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк".

Що відомо про розслідування вбивства Гандзюк

20 січня на Херсонщині оголосили 9 людям про підозри учасникам злочинного угруповання. Серед них – двом фігурантам справи про вбивство Катерини Гандзюк: Ігорю Павловському та Сергію Торбіну .

на Херсонщині оголосили 9 людям про підозри учасникам злочинного угруповання. Серед них – двом фігурантам справи про вбивство Катерини Гандзюк: . За інформацією слідства, Павловський створив злочинну організацію, яка залякувала людей, пошкоджувала їхнє майно, організовувала масові заворушення на замовлення. Крім того, під час обшуків у його будинку знайшли вогнепальну зброю.

Офіс генпрокурора спільно з СБУ закінчили досудове розслідування у справі Катерини Гандзюк. Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.

Батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства та вважає такі дії злочином.

В Офісі генпрокурора оприлюднили роз’яснення щодо завершення досудового розслідування. За їхніми словами, прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Мангера та Левіна.

4 травня судове засідання у справі підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського не вдалося провести. Причина – відсутність у СІЗО, де він перебуває, інтернету.

судове засідання у справі підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського не вдалося провести. Причина – відсутність у СІЗО, де він перебуває, інтернету. Наступне засідання суду призначили на 25 травня.

Дивіться відео коментаря президента Зеленського про справу Гандзюк: