Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Ми знаємо, хто замовив вбивство Гандзюк, – Зеленський

- Читать новость на русском
Зеленський про Гандзюк: Ми знаємо, хто замовив вбивство
Президент Володимир Зеленський / Слово і Діло

Президент Володимир Зеленський повідомив, що має відповідь на питання про замовників вбивства Катерини Гандзюк. Глава держави переконаний, що невдовзі вони отримають вирок.

У справі Гандзюк – останній крок

У справі про вбивство Катерини Гандзюк залишився останній крок – справедливий суд. Про це повідомив під час пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський, інформує 24 канал.

Актуально Пресконференція Зеленського: головні тези і найцікавіші моменти

За мою каденцію люди, які вбили, посаджені. Є питання – хто замовив? У нас є на це відповіді. Ми знаємо, хто замовив. Зараз ця справа повністю передана до суду. Суд, я впевнений, дасть справедливий вирок, і замовники, не замовник, а замовники сядуть за ґрати,
– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що влада тиснути на суд не буде, проте простежить за тим, щоб вирок був справедливим.

Мітинг біля Маріїнського парку

Зазначимо, що перед початком пресконференції президента, у парку кілька активістів спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" розгорнули великий банер зі словами "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк".

Що відомо про розслідування вбивства Гандзюк

  • 20 січня на Херсонщині оголосили 9 людям про підозри учасникам злочинного угруповання. Серед них – двом фігурантам справи про вбивство Катерини Гандзюк: Ігорю Павловському та Сергію Торбіну.
  • За інформацією слідства, Павловський створив злочинну організацію, яка залякувала людей, пошкоджувала їхнє майно, організовувала масові заворушення на замовлення. Крім того, під час обшуків у його будинку знайшли вогнепальну зброю.
  • Офіс генпрокурора спільно з СБУ закінчили досудове розслідування у справі Катерини Гандзюк. Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.
  • Батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства та вважає такі дії злочином.
  • В Офісі генпрокурора оприлюднили роз’яснення щодо завершення досудового розслідування. За їхніми словами, прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Мангера та Левіна.
  • 4 травня судове засідання у справі підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Ігоря Павловського не вдалося провести. Причина – відсутність у СІЗО, де він перебуває, інтернету.
  • Наступне засідання суду призначили на 25 травня.

Дивіться відео коментаря президента Зеленського про справу Гандзюк:

 

Автор: Ірина Пундор
Теги: Президент України Володимир Зеленський Новини України Новини політики Розслідування ЗМІ Справа Катерини Гандзюк
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Новини про коронавірус 20 травня: продовження карантину до 22 червня, спалах COVID-19 у Раді
сьогодні , 17:50 Новини про коронавірус 20 травня: продовження карантину до 22 червня, спалах COVID-19 у Раді
Ірина Вихрущ
Податкова декларація 2020: хто подає та як це зробити
сьогодні , 17:11 Податкова декларація 2020: хто подає та як це зробити
Юлія Поскробок
Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
17 травня , 14:38 Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
Лідія Цюпера