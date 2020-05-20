Мы знаем, кто заказал убийство Гандзюк, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что имеет ответ на вопрос о заказчиках убийства Екатерины Гандзюк. Глава государства убежден, что вскоре они получат приговор.

В деле Гандзюк – последний шаг

В деле об убийстве Екатерины Гандзюк остался последний шаг – справедливый суд. Об этом сообщил во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский, информирует 24 канал.

Актуально Пресконференция Зеленского: главные тезисы и самые интересные моменты

За мою каденцию люди, которые убили, посажены. Есть вопрос – кто заказал? У нас есть на это ответы. Мы знаем, кто заказал. Сейчас это дело полностью передано в суд. Суд, я уверен, даст справедливый приговор, и заказчики, не заказчик, а заказчики сядут за решетку,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что власть давить на суд не будет, однако проследит за тем, чтобы приговор был справедливым.

Митинг возле Мариинского парка

Отметим, что перед началом пресс-конференции президента в парке несколько активистов сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" развернули большой баннер со словами "Зеленский, признай слив дела Гандзюк".

Что известно о расследовании убийства Гандзюк

20 января на Херсонщине объявили 9 людям о подозрени в участнии в преступной группировке. Среди них – двум фигурантам дела об убийстве Екатерины Гандзюк: Игорю Павловскому и Сергею Торбину.

По информации следствия, Павловский создал преступную организацию, которая запугивала людей, повреждала их имущество, организовывала массовые беспорядки на заказ. Кроме того, во время обысков в его доме нашли огнестрельное оружие.

Офис генпрокурора совместно с СБУ завершили досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк. Они выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.

Отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершение следствия и считает такие действия преступлением.

В офисе генпрокурора обнародовали разъяснения по поводу завершениюя досудебного расследования. По их словам, прокурор пришел к выводу, что имеется достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении председателя Мангера и Левина.

4 мая судебное заседание по делу подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского не удалось провести. Причина – отсутствие в СИЗО, где он находится, интернета.

Следующее заседание суда назначили на 25 мая.

Смотрите видео комментария президента Зеленского о дело Гандзюк: