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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Что происходит перед пресс-конференцией Зеленского: проверка журналистов и митинг – фото

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Перед пресконференцією Зеленського журналісти пройшли перевірку
Перед пресс-конференцией Зеленского журналисты прошли проверку / Коллаж 24 канала

На пресс-конференцию президента Владимира Зеленского 20 мая сможет попасть ограниченное количество журналистов в связи с карантинными мероприятиями. Событие стартует уже в 10:30, а перед этим журналисты прошли проверку, в частности им измерили температуру.

Перед входом в Мариинский парк, где и запланирована пресс-конференция, размещены столы с антисептиками, медицинскими масками и салфетками, которые раздают журналистам. Об этом сообщает 24 канал.

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Меры безопасности

В Мариинском парке установили заборы и рамки металлоискателей, дежурит полиция, сообщает "Украинская правда". Территорию с самого утра проверяли кинологи.

Также парк частично перекрыт, дальше фонтана людей не пускают. У всех, кто заходит на территорию парка, правоохранители проверяют документы.

На лужайке перед Мариинским дворцом размещены сцена и стулья для журналистов. Кроме того, на месте установлены большие белые буквы "Зе" с восклицательным знаком.

пресконференція Зеленського перевірка журналісти Маріїнський парк
Журналисты перед входом в Мариинский парк / Фото Анастасии Крымовой (24 канал)

пресконференція Зеленського перевірка журналісти Маріїнський парк
Журналистам раздали средства индивидуальной защиты перед пресс-конференцией Зеленского / Фото Анастасии Крымовой (24 канал)

пресконференція Зеленського перевірка журналісти Маріїнський парк
Поляна, на которой состоится пресс-конференция президента / Фото Анастасии Крымовой (24 канал)

Митинг

Радом с фонтаном в парке несколько активистов сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" развернули большой баннер со словами "Зеленский, признай слив дела Гандзюк".

Интересное

В Мариинском парке, очевидно к пресс-конференции президента, подстригли траву, ведь позавчера она была почти по пояс. При этом в той части, где можно гулять – трава на месте. Об этом в фейсбуке написала главный редактор сайта NV.ua Юлия МакГаффи.

"Весь" задник" Мариинского дворца окружен, нас с Цилей вежливо, но настойчиво сотрудники соответствующих органов попросили не ходить там, где мы ходим – чтобы не мешать работе, так сказать", – добавила МакГаффи.

 

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Полиция Новости Украины Новости политики Дело Екатерины Гандзюк Протесты Медиа СМИ Журналисты Владимир Зеленский
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