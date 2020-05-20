Що відбувається перед пресконференцією Зеленського: перевірка журналістів і мітинг – фото

На пресконференцію президента Володимира Зеленського 20 травня зможе потрапити обмежена кількість журналістів у зв’язку з карантинними заходами. Подія стартує вже о 10:30, а перед цим медійники пройшли перевірку, зокрема їм виміряли температуру.

Перед входом до Маріїнського парку, де й запланована пресконференція розміщені столи з антисептиками, медичними масками та серветками, які роздають журналістам. Про це повідомляє 24 канал.

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Заходи безпеки

У Маріїнському парку встановили паркани і рамки металошукачів, чергує поліція, повідомляє "Українська правда". Територію від самого ранку перевіряли кінологи.

Також парк частково перекритий, далі фонтану людей не пускають. У всіх, хто заходить на територію парку, правоохоронці перевіряють документи.

На галявині перед Маріїнським палацом розміщені сцена та стільці для журналістів. Окрім того, на місці встановлені великі білі літери "Зе" зі знаком оклику.



Журналісти перед входом до Маріїнського парку / Фото Анастасії Кримової (24 канал)



Журналістам роздали засоби індивідуального захисту перед пресконференцією Зеленського / Фото Анастасії Кримової (24 канал)



Галявина, на якій відбудеться пресконференція президента / Фото Анастасії Кримової (24 канал)

Мітинг

Поряд з фонтаном у парку кілька активістів спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" розгорнули великий банер зі словами "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк".

Цікаве

У Маріїнському парку очевидно до пресконференції президента підстригли траву, а позавчора вона була майже по пояс. При цьому в тій частині, де можна гуляти – трава на місці. Про це у фейсбуці написала головна редакторка сайту NV.ua Юлія МакГаффі.



"Весь "задник" Маріїнського палацу оточений, нас з Цилею ввічливо, але наполегливо співробітники відповідних органів попросили не ходити там, де ми ходимо – щоб не заважати роботі, так би мовити", – додала МакГаффі.