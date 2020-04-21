Рік після перемоги Зеленського: що вдалося зробити

21 квітня 2019 року в Україні пройшов другий тур виборів президента. Аналізуємо діяльність Володимира Зеленського на посаді та реформи, які було проведено.

Минає рік як Володимир Зеленський переміг у другому турі. За нього проголосували 13,5 мільйонів українців – 73%.

Дот теми Пів року як Володимир Зеленський президент України: факти

Зеленський узявся подолати корупцію й бідність, а також роздавав чимало інших обіцянок, які всі чудово пам’ятають. Отже, що вдалося вже зробити президенту, а у чому він зазнав невдачі?

Війна і мир

Безумовною перемогою президента є те, що він повернув з полону частину українців, які утримувалися у Росії та на окупованій території, у тому числі й тих, хто провів роки у неволі, зокрема це Олег Сенцов, Олександр Кольченко та інші.

Проте навіть обмін полоненими викликав у суспільстві суперечливі емоції, адже Україна віддала ворогу своїх громадян – колишніх "беркутівців", звинувачених у розстрілах Майдану та свідка катастрофи літака MH17 Володимира Цемаха. Цих осіб українська держава повинна була судити самостійно, а в Росії їх просто відпустили на волю.

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Йдемо далі. Президент обіцяв побудувати міст у Станиці Луганській, необхідний для пересування людей через лінію розмежування. Це зроблено. Також були збудовані пункти пропуску у Крим "Чонгар" і "Колончак". Плюс.

Верховна Рада нарешті визнала українських добровольців й надала їм статус учасників бойових дій – позитивно. Але на цьому здобутки "на полі бою" закінчуються.

Зеленський спробував перезапустити переговорний процес у Нормандському форматі й зупинити вогонь (розведення сил), проте це фактично не призвело до зрушень. Війна триває, а Росія ні у чому не поступилась.

Головні здобутки президента за рік / Інфографіка 24 каналу

Проблемою залишається повернення окупованого Криму – поки не було озвучено чіткого плану притягенення РФ до відповідальності. Натомість призови деяких "слуг народу" про відновлення водопостачання на окупований півострів викликали резонанс.

Політична система

Плюси – ухвалено новий Виборчий кодекс й повернули кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, яку скасували за Петра Порошенка.

Також нарешті позбавили народних депутатів недоторканості, а Зеленський сам ініціював ухвалення закону про імпічмент президента. Введена відповідальність за кнопкодавство та прогули депутатів.

Володимир Зеленський під час вшанування героїв Крут / Фото з його сторінки у Facebook

Зняти недоторканність влада обіцяла вже 20 років, а непрописана процедура імпічменту президента була бомбою уповільненої дії в країні двох Майданів. І хоча безпосередньо на добробут українців це не вплинуло, народ позитивно оцінив ухвалені довгоочікувані закони.

Важливим випробуванням для Зеленського стали перші випадки кнопкодавства, приховані темні плями в біографіях депутатів і скандальні листування в сесійній залі. Штрафи, позбавлення посад і навіть виключення з фракції стали важкими рішеннями.

Кадри

Президент дотримав обіцянки і справді привів у політику новачків. "Так, серед них є і проблемні персонажі, адже процес оновлення йшов дуже швидко. Але Верховна Рада оновилася більш ніж на 80%, помолодшала найсильніше за всю історію парламентаризму. Оновився та помолодшав уряд. Так, у них немає досвіду, вони роблять помилки. Але приходу нових хотіло суспільство", – вважає політолог Володимир Фесенко.

Щоправда, цей фактор може незабаром втратити чинність: у партії "Слуга Народу" вже заявили, що відійдуть від принципу 100% нових обличь на місцевих виборах.

Загалом кадрову політику Зеленського критикують найбільше. Варто згадати призначення люстрованого Андрія Богдана й одіозного міністра МВС Арсена Авакова, який, схоже, переживе на своїй посаді й президенство самого Зеленського. Також Зеленський призначив на ТОП-посади своїх знайомих та партнерів по "Кварталу". Приклади: Сергій Сивохо, Іван Баканов.

Головні невдачі президента за рік / Інфографіка 24 каналу

Чимало нових обличь виявились абсолютно некомпетентними, а деякі піддаються корупційним спокусам, – підкреслив політолог Ігор Рейтерович.

Проте Зеленський показав й вміння швидко змінювати уряд. Це не вдавалось робити його попередникам й однозначно додає бонусів чинному президенту, впевнений політолог Олег Саакян.

Корупція

Наївно вважати, що Зеленський повністю викорінить корупцію в Україні. Швидше за все, ми ще почуємо про нові корупційні скандали. "Але не було жодного гучного скандалу, де фігурував би президент. Є брат Єрмака – але не сам Зеленський. За часів Порошенка були зовсім інші масштаби", – нагадує політолог Валентин Гладких.

Ігор Рейтерович також зазначив, що загалом Зеленський відповідає за свої слова. Він намагається боротися з корупцією. Зазначимо, що весна прийшла, а ТОП-корупціонери все ще на волі.

Економіка

Позитив – частково запроваджується ринок землі, проте Зеленський не зміг налагодити діалог з усіма зацікавленими сторонами.

Також здобутком можна вважати закриття нелегального грального бізнесу та скасування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво, яка фактично не працювала, проте дозволяла правоохоронцям шантажувати бізнес.

Володимир Зеленський за кермом / Фото з його сторінки у Facebook

Недовиконання бюджету, соціально-економічний блок – показали, що "епоха бідності" не закінчилася. В умовах карантину та світової економічної кризи Зеленського ще чекають великі випробування.

Але громадяни позитивно оцінюють дії президента, який дуже швидко запровадив жорсткий карантин, що дозволяє уникнути катастрофічного рівня зараження COVID-19. "Як показують останні дослідження, люди задоволені діями влади. Якщо порівняти з РФ, карантинні заходи були правильні", – говорить політолог Тарас Загородній.

Олігархи

У деолігархізацію українці, мабуть, вірили ще менше, ніж у скасування депутатської недоторканності. Великою мірою її і не відбулося, але кілька грамотних кроків Зеленський все ж зробив. Зокрема це "антиколомойський" закон, який "слуги народу", схоже, мають намір продавити. Піти проти "Бєні" – складний, але популярний у народі крок.

Олег Саакян підкреслив, що президент поки не відважився на комплексне й всеосяжне перезавантаження системи. Очевидно, що Зеленський таки пішов на компроміс з олігархами й існуючими політичними елітами. Крім того, поки ніхто не чіпає суддівську й прокурорську еліту, вважає політолог.

Наостанок

Позитивно оцінюють запуск додатку "Дія", це те що обіцяв Зеленський – держава у смартфоні.

Загалом політологи підкреслюють, що Зеленський виконав деякі свої обіцянки й прагне у майбутньому продовжувати це робити.

Зазначимо, що згідно останніх соціологічних досліджень, Володимир Зеленський зберігає доволі високий рівень довіри у виборців. Олег Саакян пояснює це тим, що у людей наразі немає альтернативи й вони поки не готові давати серйозний кредит довіри іншим.