Пів року як Володимир Зеленський президент України: факти

Що встиг зробити президент Зеленський від дня своєї інавгурації та як його політика впливає на Україну – розбиралися журналісти 24 каналу.

Володимир Зеленський вже пів року займає найвищу державну посаду. Деякі обіцянки він втілив у життя, інші у стадії виконання. Розглянемо лише факти.

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Що зробив Зеленський за пів року для України

Повернення полонених та кораблів

Всього додому повернулися 35 українців, серед них – 24 українських моряків, які були захоплені в Керченській протоці, також були нарешті звільнені з російського полону політв’язні – Олег Сенцов, Володимир Балух та інші.

Все вдалося завдяки обміну у форматі "35 на 35". Правда серед переданих Росії осіб був Володимир Цемах, громадянин України, який перейшов на бік окупанта. Цемах цінний свідок для режиму Володимира Путіна, адже він міг би розповісти міжнародній спільноті про факти причетності Росії до збиття пасажирського літака МН17 на Донбасі у 2014 році.

Ініціювання важливих законів

До досягнень президента також варто віднести ухвалення законів про імпічмент та про захист викривачів корупції. Серед неприйнятих, але обіцяних Зеленським законів, варто назвати закон про народовладдя, який має регулювати процедуру проведення референдумів.

Зняття недоторканості

Хоча недоторканість з депутатів не знята, перший крок для цього був зроблений – внесені зміни в Конституцію. Для повного зняття недоторканості парламент повинен ухвалити низку законів до 2020 року.

Посадки й боротьба з корупцією

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, якого призначив Зеленський, активно працює для досягнення результату – відкрита низка гучних справ проти представників минулої влади, до кримінальної відповідальності можуть притягнути й п’ятого президента України Петра Порошенка.

Боротьба з кнопкодавством

А от карати депутатів за кнопкодавство поки не поспішають. Одними з перших, хто продовжив сумнозвісну традицію українського парламенту були депутати фракції "Слуга народу". Проте варто додати, що закон про штрафи за кнопкодавство був ухвалений у першому читанні.

Ринок землі

Хоча в більшості країн світу такий ринок існує, питання зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні досі вважається дискусійним. Але Зеленський має чітку позицію, він виступає за зняття мораторію. За таке рішення парламент проголосував у першому читанні.

Війна

Попри спроби мирного врегулювання конфлікту, шляхом розведення військ, вогонь на лінії фронту не припиняється. Навіть у тих точках, де вже провели відведення українського війська, проросійські сепаратисти не припиняли вогонь. Але президент як і обіцяв продовжує проведення мінських переговорів та покладає великі надії на нормандський формат.

Соціальна сфера

Обіцянки президента у цій сфері поки що не були виконані. Комунальні тарифи не знижені. Також не проведено підвищення зарплат військовослужбовцям і чиновникам.

Реформи

Одним з головних провалів Зеленського експерти називають відсутність програми економічного розвитку. Попри низку економічних форумів, які були організовані за сприяння президента, інвестиції в Україну не пішли. Президент видав указ, який направлений на проведення невідкладних реформ, проте експерти назвали цей документ "латанням дір".

Також продовжуються дискусії щодо реформування судової системи, медицини та освіти.

"Квартал" та пошуки "свіжої крові"

Призначення на посаду голови офісу президента Андрія Богдана сприйняли негативно, адже за законом він не мав права займати цю посаду, бо підпадає під дію закону про люстрацію.

Негативно сприймається призначення Зеленським на ТОП-посади його соратників по "Кварталу". Мова про Івана Баканова, який попри обіцянки президента призначати на державні посади лише професіоналів, очолив СБУ.

Бурхливу критику викликало й призначення коміка Сергія Сивохо на посаду радника РНБО.

Не вдалося Зеленському виконати обіцянку призначити нових голів правоохоронних органів. На посаді міністра внутрішніх справ залишився Арсен Аваков.

Задум, який поки важко оцінити, проєкт "Ліфт", де кожен зможе залишити резюме й відгукнутися на вакансію у команді глави держави.

Міжнародна політика

За пів року Зеленський здійснив 15 іноземних візитів, що безумовно позитивно для України. Також президент може записати собі в актив виступ в ООН, проте його необачна розмова з президентом США Дональдом Трампом, може зіпсувати відносини з лідерами європейських країн. Нагадаємо, що у цій розмові президент України погодився з Трампом, що європейські країни недостатньо надають допомогу Україні. Це обурило європейських лідерів.

У МВФ були побоювання через розмови про повернення "Приватбанку" його колишнім власникам – Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Проте в Офісі президента запевнили, що цього не станеться.

Переїзд офісу

Офіс президента залишається на Банковій, а швидкий переїзд так й не відбувся через складнощі з пошуком приміщення та інші адміністративні перешкоди.

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