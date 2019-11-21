Полгода президентства Зеленского: факты

Что успел сделать президент со дня своей инаугурации, разбирались журналисты 24 канала.

Владимир Зеленский уже полгода занимает высший государственный пост. Некоторые обещания он воплотил в жизнь, другие в стадии выполнения. Рассмотрим только факты.

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Что сделал Зеленский за полгода для Украины

Возвращение пленных и кораблей

Всего домой вернулись 35 украинцев, среди них – 24 украинских моряка, которые были захвачены в Керченском проливе, также были наконец освобождены из русского плена политзаключенные – Олег Сенцов, Владимир Балух и другие.

Все удалось благодаря обмену в формате "35 на 35". Правда среди переданных России лиц был Владимир Цемах, гражданин Украины, который перешел на сторону оккупантов. Цемах ценный свидетель для режима Владимира Путина, ведь он мог бы рассказать международному сообществу о фактах причастности России к сбиванию пассажирского самолета МН17 на Донбассе в 2014 году.

Инициирование важных законов

К достижениям президента также следует отнести принятие законов об импичменте и о защите обличителей коррупции. Среди непринятых, но обещанных Зеленским законов, следует назвать закон о народовластии, который должен регулировать процедуру проведения референдумов.

Снятие неприкосновенности

Хотя неприкосновенность с депутатов не снята, первый шаг для этого был сделан – внесены изменения в Конституцию. Для полного снятия неприкосновенности парламент должен принять ряд законов до 2020 года.

Посадки и борьба с коррупцией

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, которого назначил Зеленский, активно работает для достижения результата – открыт ряд громких дел против представителей прошлой власти, к уголовной ответственности могут привлечь и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Борьба с кнопкодавством

А вот наказывать депутатов за кнопкодавство пока не спешат. Одними из первых, кто продолжил печальную традицию украинского парламента были депутаты фракции "Слуга народа". Однако стоит добавить, что закон о штрафах за кнопкодавства был принят в первом чтении.

Рынок земли

Хотя в большинстве стран мира такой рынок существует, вопрос снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине до сих пор считается спорным. Но Зеленский имеет четкую позицию, он выступает за снятие моратория. За такое решение парламент проголосовал в первом чтении.

Война

Несмотря на попытки мирного урегулирования конфликта путем разведения войск, огонь на линии фронта не прекращается. Даже в тех точках, где уже провели отвод украинского войска, пророссийские сепаратисты не прекращали огонь. Но президент как и обещал продолжает проведение минских переговоров и возлагает большие надежды на нормандский формат.

Социальная сфера

Обещания президента в этой сфере пока не были выполнены. Коммунальные тарифы не снижены. Также проведено повышение зарплат военнослужащим и чиновникам.

Реформы

Одним из главных провалов Зеленского эксперты называют отсутствие программы экономического развития. Несмотря на ряд экономических форумов, которые были организованы при содействии президента, инвестиции в Украину не пошли. Президент издал указ, который направлен на проведение неотложных реформ, однако эксперты назвали этот документ "латанием дыр".

Также продолжаются дискуссии по реформированию судебной системы, медицины и образования.

"Квартал" и поиски "свежей крови"

Назначение на должность главы офиса президента Андрея Богдана восприняли негативно, ведь по закону он не имел права занимать эту должность, потому что подпадает под действие закона о люстрации.

Негативно воспринимается назначение Зеленским на ТОП-должности его соратников по "Кварталу". Речь о Иване Баканове, который несмотря на обещания президента назначать на государственные должности только профессионалов, возглавил СБУ.

Бурную критику вызвало и назначение комика Сергея Сивохо на должность советника СНБО.

Не удалось Зеленскому выполнить обещание назначить новых глав правоохранительных органов. На посту министра внутренних дел остался Арсен Аваков.

Замысел, который пока трудно оценить, проект "Лифт", где каждый сможет оставить резюме и откликнуться на вакансию в команде главы государства.

Международная политика

За полгода Зеленский совершил 15 иностранных визитов, что безусловно положительно для Украины. Также президент может записать себе в актив выступление в ООН, однако его опрометчивый разговор с президентом США Дональдом Трампом, может испортить отношения с лидерами европейских стран. Напомним, что в этом разговоре президент Украины согласился с Трампом, что европейские страны недостаточно оказывают помощь Украине. Это возмутило европейских лидеров.

В МВФ были опасения из-за разговоров о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам – Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Однако в Офисе президента заверили, что этого не произойдет.

Переезд офиса

Офис президента остается на Банковой, а быстрый переезд так и не состоялся из-за сложностей с поиском помещения и других административных препятствий.

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