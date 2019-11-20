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      Что ждет Россию в случае окончательного проигрыша в суде ООН: объяснение Зеркаль

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      Елена Зеркаль / 24 канал

      Если Россия проиграет в суде ООН, то ее на международном уровне признают страной, которая финансировала терроризм. Это не только ухудшит бизнес-отношения с США, но и предоставит Украине возможность ставить вопрос о компенсации ей ущерба. Такое мнение в эфире 24 канала выразила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

      Международный суд ООН 8 ноября вынес решение в пользу Украины. Он признал, что имеет юрисдикцию по делу Украины против России. Окончательное решение по этому делу будет известно примерно в 2022 году.

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      Отношения с США

      По словам Зеркаль, если Россия проиграет суд, то прежде всего, понесет международную правовую ответственность. И это может отразиться на ее отношениях с США.

      Россию признают виновной в финансировании терроризма. Россия себя позиционирует как главный борец с терроризмом. И США должны с ней сотрудничать почему? Потому что они основной игрок на поле борьбы с терроризмом. А как можно сотрудничать со страной, которая финансирует терроризм? И в Конгрессе есть несколько проектов, например, о признании России страной, которая финансирует терроризм, и о запрете ведения с ней вообще любых бизнес-отношений,
      – пояснила Зеркаль.

      Она добавила, что если говорить примитивно, то это может привести к прекращению торговли между США и Россией.

      Компенсация для Украины

      Также дипломат отметила, что после решения суда Украина сможет говорить и о взыскании компенсаций.

      Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после решения суда мы еще можем (я думаю, что и должны) поставить вопрос о компенсации ущерба в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины. Этот вопрос ставится после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения,
      – отметила Зеркаль.

      Она добавила, что компенсации будут касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

      "Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандум о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение", – подтвердила заместитель министра иностранных дел.

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      На вопрос журналиста, "вжарит" ли Украина Россию на деньги или на "посадки" после решения суда и не завершится ли все только мировым признанием РФ агрессором, Зеркаль подчеркнула, что все же она дипломат и поэтому высказывается соответствующими фразами. Однако после этого добавила: соглашается, что "вжарить надо".

      Вжарим-вжарим! Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!
      – отметила Зеркаль.

      Решение суда ООН в ноябре 2019 и последующие шаги России

      Зеркаль пояснила, что после объявленного в ноябре 2019 года решения суда россияне должны многое рассказать в своем меморандуме: как они предупреждали и не допускали финансирования террористов на территории Украины, как они вели следствие, как они преследовали тех, кто финансировал терроризм в Украине, как они не допускали сбора фондов, как они с нами сотрудничали в рамках международной помощи.

      Конечно, они будут говорить, что это вообще не акты терроризма, это у нас гражданская война. Но все равно им нужно будет приводить факты. Например, по 53-й бригаде, которая завезла БУК. Как они расследовали этот ввоз БУКа в Украину, что они сделали. Более того, они должны нам предоставить информацию в своем меморандуме, как они расследовали призывы к финансированию, которые были сделаны Зюгановым, Жириновским. Как они расследовали и привлекали к ответственности их. Как они расследовали роль Шойгу в поставках оружия в Украину,
      – отметила Зеркаль.

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      Она подчеркнула, что все факты, которые приведены не только в украинском меморандуме, но и в доказательной базе, которая была вместе с меморандумом подана в суд, – все говорят о том, что фонды собирались, оружие поставлялось, что 53-я бригада въехала на территорию Украины.

      "Есть соответствующий репорт Беллинкгету, подтверждающий все со всеми фактами. Есть материалы следственной группы, расследующей сбитие Боинга. Все это им придется не просто комментировать, а приводить доказательства. Какие выходят за пределы только скриншотов их пропагандистской машины", – подытожила дипломат.

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      19 ноября
      1633
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Елена Зеркаль Украина – Россия Суд Украина – Россия ООН
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