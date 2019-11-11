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      До конца года в ООН могут принять две резолюции по Крыму

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      Еще в этом году Генассамблея ООН рассмотрит две "крымские" резолюции
      Еще в этом году Генассамблея ООН рассмотрит две "крымские" резолюции / Getty Images

      До конца 2019 года Генеральная ассамблея ООН будет рассматривать две резолюции относительно аннексии Крыма Россией. В одной из них говорится о жестком нарушении прав крымских татар, а в другой – о милитаризации оккупированного полуострова.

      Инициированный Украиной проект резолюции о нарушении прав человека готовится к рассмотрению в гуманитарном комитете. Будет голосовать комитет за него уже в середине ноября, сообщает "Укринформ".

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      Вероятнее всего, в работе украинской делегации примут участие представители крымскотатарского народа, права которого нарушает Россия. Если проект будет принят в комитете, то его внесут на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН в конце декабря.

      Второй проект резолюции, милитаризация оккупированного полуострова, находится на стадии согласования. Вероятно, его внесут на рассмотрение Генассамблеи без голосования в комитете.

      Сколько российских войск находятся в Крыму

      За время аннексии полуострова Россия существенно увеличила свое военное присутствие там. В частности, в оккупированном Крыму находится:

      • 31 тысяча 500 российских военнослужащих;
      • 40 танков;
      • 583 единицы бронированной техники;
      • 162 единицы тяжелых артиллерийских установок;
      • 122 боевых самолета;
      • 62 вертолета;
      • 12 систем залпового огня;
      • 34 военных корабля;
      • 7 подводных лодок.
      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма Генассамблея ООН ООН
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