До конца года в ООН могут принять две резолюции по Крыму

До конца 2019 года Генеральная ассамблея ООН будет рассматривать две резолюции относительно аннексии Крыма Россией. В одной из них говорится о жестком нарушении прав крымских татар, а в другой – о милитаризации оккупированного полуострова.

Инициированный Украиной проект резолюции о нарушении прав человека готовится к рассмотрению в гуманитарном комитете. Будет голосовать комитет за него уже в середине ноября, сообщает "Укринформ".

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Вероятнее всего, в работе украинской делегации примут участие представители крымскотатарского народа, права которого нарушает Россия. Если проект будет принят в комитете, то его внесут на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН в конце декабря.

Второй проект резолюции, милитаризация оккупированного полуострова, находится на стадии согласования. Вероятно, его внесут на рассмотрение Генассамблеи без голосования в комитете.

Сколько российских войск находятся в Крыму

За время аннексии полуострова Россия существенно увеличила свое военное присутствие там. В частности, в оккупированном Крыму находится: