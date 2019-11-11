До конца года в ООН могут принять две резолюции по Крыму
До конца 2019 года Генеральная ассамблея ООН будет рассматривать две резолюции относительно аннексии Крыма Россией. В одной из них говорится о жестком нарушении прав крымских татар, а в другой – о милитаризации оккупированного полуострова.
Инициированный Украиной проект резолюции о нарушении прав человека готовится к рассмотрению в гуманитарном комитете. Будет голосовать комитет за него уже в середине ноября, сообщает "Укринформ".
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Вероятнее всего, в работе украинской делегации примут участие представители крымскотатарского народа, права которого нарушает Россия. Если проект будет принят в комитете, то его внесут на рассмотрение сессии Генассамблеи ООН в конце декабря.
Второй проект резолюции, милитаризация оккупированного полуострова, находится на стадии согласования. Вероятно, его внесут на рассмотрение Генассамблеи без голосования в комитете.
Сколько российских войск находятся в Крыму
За время аннексии полуострова Россия существенно увеличила свое военное присутствие там. В частности, в оккупированном Крыму находится:
- 31 тысяча 500 российских военнослужащих;
- 40 танков;
- 583 единицы бронированной техники;
- 162 единицы тяжелых артиллерийских установок;
- 122 боевых самолета;
- 62 вертолета;
- 12 систем залпового огня;
- 34 военных корабля;
- 7 подводных лодок.