Может ли Россия напасть с Юга: мнение министра обороны Загороднюка
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что пока не видит угрозы нападения России с Юга. Это несмотря на то, что, например, в оккупированном Крыму продолжается процесс милитаризации.
Украинское оборонное ведомство всегда чувствует угрозу и держит ситуацию на контроле, рассказал Загороднюк в комментарии ТСН.
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Наша главная задача – защитить Украину при любых сценариях. Мы не видели какого-либо обострения, которое бы не входило в планы России, известные нам еще с начала года,
– заявил министр обороны.
При этом, подчеркнул он, активный процесс милитаризации Крыма продолжается даже спустя почти 6 лет аннексии украинского полуострова.
"Мы все отслеживаем, наша разведка работает, поэтому мы и знаем о действиях врага. Мы не видим, чтобы ситуация критически выросла", - заверил Андрей Загороднюк.
Резюмируя, он заверил, что Украина сможет собственными силами защитить свои территории в случае нападения России с Юга.
Сколько российских войск находятся в Крыму
За время аннексии полуострова Россия существенно увеличила свое военное присутствие там. В частности, в оккупированном Крыму находится:
- 31 тысяча 500 российских военнослужащих;
- 40 танков;
- 583 единицы бронированной техники;
- 162 единицы тяжелых артиллерийских установок;
- 122 боевых самолета;
- 62 вертолета;
- 12 систем залпового огня;
- 34 военных корабля;
- 7 подводных лодок.