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      Может ли Россия напасть с Юга: мнение министра обороны Загороднюка

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      Загороднюк уверен, что Украина сможет самостоятельно защититься, если Россия нападет с Юга
      Загороднюк уверен, что Украина сможет самостоятельно защититься, если Россия нападет с Юга / Минобороны

      Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что пока не видит угрозы нападения России с Юга. Это несмотря на то, что, например, в оккупированном Крыму продолжается процесс милитаризации.

      Украинское оборонное ведомство всегда чувствует угрозу и держит ситуацию на контроле, рассказал Загороднюк в комментарии ТСН.

       К слову: Милитаризация и ядерная инфраструктура в Крыму: главное с выступления Украины в ООН

      Наша главная задача – защитить Украину при любых сценариях. Мы не видели какого-либо обострения, которое бы не входило в планы России, известные нам еще с начала года,
      – заявил министр обороны.

      При этом, подчеркнул он, активный процесс милитаризации Крыма продолжается даже спустя почти 6 лет аннексии украинского полуострова.

      "Мы все отслеживаем, наша разведка работает, поэтому мы и знаем о действиях врага. Мы не видим, чтобы ситуация критически выросла", - заверил Андрей Загороднюк.

      Резюмируя, он заверил, что Украина сможет собственными силами защитить свои территории в случае нападения России с Юга.

      Сколько российских войск находятся в Крыму

      За время аннексии полуострова Россия существенно увеличила свое военное присутствие там. В частности, в оккупированном Крыму находится:

      • 31 тысяча 500 российских военнослужащих;
      • 40 танков;
      • 583 единицы бронированной техники;
      • 162 единицы тяжелых артиллерийских установок;
      • 122 боевых самолета;
      • 62 вертолета;
      • 12 систем залпового огня;
      • 34 военных корабля;
      • 7 подводных лодок.
      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Міністерство оборони України Андрей Загороднюк
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