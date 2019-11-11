Может ли Россия напасть с Юга: мнение министра обороны Загороднюка

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что пока не видит угрозы нападения России с Юга. Это несмотря на то, что, например, в оккупированном Крыму продолжается процесс милитаризации.

Украинское оборонное ведомство всегда чувствует угрозу и держит ситуацию на контроле, рассказал Загороднюк в комментарии ТСН.

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Наша главная задача – защитить Украину при любых сценариях. Мы не видели какого-либо обострения, которое бы не входило в планы России, известные нам еще с начала года,

– заявил министр обороны.

При этом, подчеркнул он, активный процесс милитаризации Крыма продолжается даже спустя почти 6 лет аннексии украинского полуострова.

"Мы все отслеживаем, наша разведка работает, поэтому мы и знаем о действиях врага. Мы не видим, чтобы ситуация критически выросла", - заверил Андрей Загороднюк.

Резюмируя, он заверил, что Украина сможет собственными силами защитить свои территории в случае нападения России с Юга.

Сколько российских войск находятся в Крыму

За время аннексии полуострова Россия существенно увеличила свое военное присутствие там. В частности, в оккупированном Крыму находится: