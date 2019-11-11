Чи може Росія напасти з Півдня: думка міністра оборони Загороднюка
Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що поки не бачить загрози нападу Росії з Півдня. Це попри те, що, наприклад, в окупованому Криму триває процес мілітаризації.
Українське оборонне відомство завжди відчуває загрозу та тримає ситуацію на контролі, розповів Загороднюк у коментарі ТСН.
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Наше головне завдання – захистити Україну при будь-яких сценаріях. Ми не бачили будь-якого загострення, яке б не входило у плани Росії, відомі нам ще з початку року,
– заявив міністр оборони.
При цьому, підкреслив він, активний процес мілітаризації Криму триває навіть через майже 6 років анексії українського півострова.
"Ми усе відстежуємо, наша розвідка працює, тому ми і знаємо про дії ворога. Ми не бачимо, щоб ситуація критично зросла", – запевнив Андрій Загороднюк.
Резюмуючи, він запевнив, що Україна зможе власними силами захистити свої території у разі нападу Росії з Півдня.
Скільки російських військ перебувають у Криму
За час анексії півострова Росія суттєво збільшила свою військову присутність там. Зокрема, в окупованому Криму перебуває:
- 31 тисяча 500 російських військовослужбовців;
- 40 танків;
- 583 одиниці броньованої техніки;
- 162 одиниці важких артилерійських установок;
- 122 бойові літаки;
- 62 гелікоптери;
- 12 систем залпового вогню;
- 34 військові кораблі;
- 7 підводних човнів.