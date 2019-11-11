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      Чи може Росія напасти з Півдня: думка міністра оборони Загороднюка

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      Загороднюк певен, що Україна зможе самотужки захиститися, якщо Росія нападе з Півдня
      Загороднюк певен, що Україна зможе самотужки захиститися, якщо Росія нападе з Півдня / Міноборони

      Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що поки не бачить загрози нападу Росії з Півдня. Це попри те, що, наприклад, в окупованому Криму триває процес мілітаризації.

      Українське оборонне відомство завжди відчуває загрозу та тримає ситуацію на контролі, розповів Загороднюк у коментарі ТСН.

      До слова: Мілітаризація та ядерна інфраструктура в Криму: головне з виступу України в ООН

      Наше головне завдання – захистити Україну при будь-яких сценаріях. Ми не бачили будь-якого загострення, яке б не входило у плани Росії, відомі нам ще з початку року,
      – заявив міністр оборони.

      При цьому, підкреслив він, активний процес мілітаризації Криму триває навіть через майже 6 років анексії українського півострова.

      "Ми усе відстежуємо, наша розвідка працює, тому ми і знаємо про дії ворога. Ми не бачимо, щоб ситуація критично зросла", – запевнив Андрій Загороднюк.

      Резюмуючи, він запевнив, що Україна зможе власними силами захистити свої території у разі нападу Росії з Півдня.

      Скільки російських військ перебувають у Криму

      За час анексії півострова Росія суттєво збільшила свою військову присутність там. Зокрема, в окупованому Криму перебуває:

      • 31 тисяча 500 російських військовослужбовців;
      • 40 танків;
      • 583 одиниці броньованої техніки;
      • 162 одиниці важких артилерійських установок;
      • 122 бойові літаки;
      • 62 гелікоптери;
      • 12 систем залпового вогню;
      • 34 військові кораблі;
      • 7 підводних човнів.
      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
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