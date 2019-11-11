Чи може Росія напасти з Півдня: думка міністра оборони Загороднюка

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що поки не бачить загрози нападу Росії з Півдня. Це попри те, що, наприклад, в окупованому Криму триває процес мілітаризації.

Українське оборонне відомство завжди відчуває загрозу та тримає ситуацію на контролі, розповів Загороднюк у коментарі ТСН.

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Наше головне завдання – захистити Україну при будь-яких сценаріях. Ми не бачили будь-якого загострення, яке б не входило у плани Росії, відомі нам ще з початку року,

– заявив міністр оборони.

При цьому, підкреслив він, активний процес мілітаризації Криму триває навіть через майже 6 років анексії українського півострова.

"Ми усе відстежуємо, наша розвідка працює, тому ми і знаємо про дії ворога. Ми не бачимо, щоб ситуація критично зросла", – запевнив Андрій Загороднюк.

Резюмуючи, він запевнив, що Україна зможе власними силами захистити свої території у разі нападу Росії з Півдня.

Скільки російських військ перебувають у Криму

За час анексії півострова Росія суттєво збільшила свою військову присутність там. Зокрема, в окупованому Криму перебуває: