Мілітаризація та ядерна інфраструктура в Криму: головне з виступу України в ООН
Українська делегація в ООН заявила, що Росія збільшила свою військову присутність в анексованому Криму до 31,5 тисячі військових. Крім того, Україна поскаржилася на відновлення ядерної інфраструктури на півострові.
Про це під час брифінгу "Демілітаризація, деокупація та реінтеграція АР Крим та Севастополя (Україна): майбутні виклики" розповів заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, повідомляє "Укрінформ".
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Він навів загальну статистику перебування на окупованому півострові російських військових і техніки:
- 31 тисяча 500 військовослужбовців;
- 40 танків;
- 583 одиниці броньованої техніки;
- 162 одиниці важких артилерійських установок;
- 122 бойові літаки;
- 62 гелікоптери;
- 12 систем залпового вогню;
- 34 військові кораблі;
- 7 підводних човнів.
Водночас Єгор Божок наголосив, що росіяни не збираються зупинятися, хоча їхня присутність у Криму протягом останніх років збільшилася в рази.
Очікується, що чисельність російських військ та озброєння збільшиться у півтора рази до кінця 2025 року,
– заявив заступник глави МЗС.
Окремо він наголосив на проблемі відновлення окупантом ядерної інфраструктури в Криму та розгортання засобів і систем, здатних переносити ядерну зброю. Це порушує заявлений раніше Україною її без'ядерний статус.
"Ми отримали багато сигналів про переведення морських засобів доправлення ядерної зброї з території Росії в окупований Крим, а також що в районі Севастополя була розконсервована відповідна інфраструктура для зберігання таких засобів", – розповів Єгор Божок.
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Через це дипломат заявив про намір України внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим та Севастополя, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів" й закликав країни-члени ООН підтримати цей документ. Його головною метою є примусити Росію вивести усі війська з Криму та завершити тимчасову окупацію півострова.
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