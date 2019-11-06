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      Мілітаризація та ядерна інфраструктура в Криму: головне з виступу України в ООН

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      Україна в ООН поскаржилася на збільшення військової присутності Росії у Криму
      Україна в ООН поскаржилася на збільшення військової присутності Росії у Криму / ukr.media

      Українська делегація в ООН заявила, що Росія збільшила свою військову присутність в анексованому Криму до 31,5 тисячі військових. Крім того, Україна поскаржилася на відновлення ядерної інфраструктури на півострові.

      Про це під час брифінгу "Демілітаризація, деокупація та реінтеграція АР Крим та Севастополя (Україна): майбутні виклики" розповів заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, повідомляє "Укрінформ".

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      Він навів загальну статистику перебування на окупованому півострові російських військових і техніки:

      • 31 тисяча 500 військовослужбовців;
      • 40 танків;
      • 583 одиниці броньованої техніки;
      • 162 одиниці важких артилерійських установок;
      • 122 бойові літаки;
      • 62 гелікоптери;
      • 12 систем залпового вогню;
      • 34 військові кораблі;
      • 7 підводних човнів.

      Водночас Єгор Божок наголосив, що росіяни не збираються зупинятися, хоча їхня присутність у Криму протягом останніх років збільшилася в рази.

      Очікується, що чисельність російських військ та озброєння збільшиться у півтора рази до кінця 2025 року,
      – заявив заступник глави МЗС.

      Окремо він наголосив на проблемі відновлення окупантом ядерної інфраструктури в Криму та розгортання засобів і систем, здатних переносити ядерну зброю. Це порушує заявлений раніше Україною її без'ядерний статус.

      "Ми отримали багато сигналів про переведення морських засобів доправлення ядерної зброї з території Росії в окупований Крим, а також що в районі Севастополя була розконсервована відповідна інфраструктура для зберігання таких засобів", – розповів Єгор Божок.

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      Через це дипломат заявив про намір України внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим та Севастополя, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів" й закликав країни-члени ООН підтримати цей документ. Його головною метою є примусити Росію вивести усі війська з Криму та завершити тимчасову окупацію півострова.

      мілітаризація Криму, цифри
      Мілітаризація Росією Криму у цифрах

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму ООН МЗС України
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