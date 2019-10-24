Окупанти використовують дитячий центр "Артек" для тренувань силовиків: фото і відео

Російські силовики провели навчання у міжнародному дитячому центрі "Артек", що розташований поблизу Гурзуфа в окупованому Криму. Такий "подарунок" окупаційна влада зробила силовикам до Дня підрозділів спецпризначення.

Так, на території "Артеку" спецпризначенці окупантів навчалися звільнювати умовних заручників та боротися з умовними терористами, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці колабораціоніст, який величає себе "главою республіки Крим", Сергій Аксьонов.

Важливо: Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, – МЗС про повернення Криму

Відпрацьовані питання взаємодії силових структур, правоохоронних органів, адміністрації міста Ялти і керівництва "Артеку" щодо запобігання терористичному акту. Проведено евакуаційні заходи, надається медична допомога умовним постраждалим. Умовні терористи ліквідовані,

– розповів колабораціоніст.

Він також зазначив, що ситуація в регіоні контролюється оперативним штабом і антитерористичною комісією "республіки Крим".

"Дякую захисникам нашої "родіни" і вітаю з Днем підрозділів особливого призначення", – рузюмував Сергій Аксьонов.

Що відомо про табір "Артек""Артек" – міжнародний дитячий центр неподалік від "Гурзуфу" в Криму, нині окупованому Росією. До окупації півострова табір був одним з найкращих у світі за організацією дитячого відпочинку, а у 2006 році став єдиним дитячим центром, якому присвоїли статус "під егідою ЮНЕСКО".

Навчання силовиків в "Артеку": дивіться фото і відео