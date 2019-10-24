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      Оккупанты используют детский центр "Артек" для тренировок силовиков: фото и видео

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      Оккупационные силовики провели тренировку в оккупированном детском центре
      Оккупационные силовики провели тренировку в оккупированном детском центре / фейсбук Аксенова

      Российские силовики провели учения в международном детском центре "Артек", расположенный вблизи Гурзуфа в оккупированном Крыму. Такой "подарок" оккупационная власть сделала силовикам ко Дню подразделений спецназначения.

      Так, на территории "Артека" спецназовцы оккупантов учились освобождать условных заложников и бороться с условными террористами, сообщил на своей странице в фейсбуке коллаборационист, который величает себя "главой республики Крым", Сергей Аксенов.

       Важно: Украина готова к переговорам в любом формате, – МИД о возвращении Крыма

      Отработаны вопросы взаимодействия силовых структур, правоохранительных органов, администрации города Ялты и руководства "Артека" о предотвращении террористического акта. Проведены эвакуационные мероприятия, оказывается медицинская помощь условным пострадавшим. Условные террористы ликвидированы,
      – рассказал коллаборационист.

      Он также отметил, что ситуация в регионе контролируется оперативным штабом и антитеррористической комиссией "республики Крым".

      "Спасибо защитникам нашей "родины" и поздравляю с Днем подразделений особого назначения", – рузюмував Сергей Аксенов.

      Что известно о лагере " Артек"
      "Артек" – международный детский центр неподалеку от "Гурзуфа" в Крыму, ныне оккупированном Россией. До оккупации полуострова лагерь был одним из лучших в мире по организации детского отдыха, а в 2006 году стал единственным детским центром, которому присвоен статус "под эгидой ЮНЕСКО".

      Обучение силовиков в "Артеке": смотрите фото и видео

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
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