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      Нарощуємо зброю, щоб стимулювати роззброєння: Путін зробив курйозну заяву

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      Путін заявив, що Росія нарощує зброю, щоб стимулювати роззброєння
      Путін заявив, що Росія нарощує зброю, щоб стимулювати роззброєння / rbc.ru

      Президент Росії Володимир Путін зробив неоднозначну заяву щодо можливої гонки озброєнь. Путін підкреслив, що Росія продовжує активно нарощувати свій військовий потенціал, але, водночас, він запевнив: його держава готова зробити все, щоб стимулювати процеси роззброєння.

      Російські армія і флот довели свою високу готовність, а влада готова нарощувати військовий потенціал, наголосив російський лідер. Про це повідомляє видання ТАСС.

      До слова: Черговий курйоз: Путін не зміг запустити ракету під час навчань у РФ

      Ми маємо намір ставити на бoйове чергування системи гіперзвукoвого, лазерного, іншого сучасного озброєння, якого пoки немає в інших країн,
      – запевнив президент Росії.

      При цьому, наголосив він, для Росії це не є приводом комусь погрожувати. Навпаки – все робиться для того, аби стимулювати процеси роззброєння.

      "Ми готові зробити все можливе, щоб підштовхнути процес роззброєння з врахуванням російських новітніх систем озброєнням. Їх завданням є виключно гарантія безпеки на фоні загроз для Росії, які зростають", – заявив Путін.

      Курйозна заява Путіна: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Курйозні новини Володимир Путін Зброя Новини Росії
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