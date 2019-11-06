Нарощуємо зброю, щоб стимулювати роззброєння: Путін зробив курйозну заяву

Президент Росії Володимир Путін зробив неоднозначну заяву щодо можливої гонки озброєнь. Путін підкреслив, що Росія продовжує активно нарощувати свій військовий потенціал, але, водночас, він запевнив: його держава готова зробити все, щоб стимулювати процеси роззброєння.

Російські армія і флот довели свою високу готовність, а влада готова нарощувати військовий потенціал, наголосив російський лідер. Про це повідомляє видання ТАСС.

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Ми маємо намір ставити на бoйове чергування системи гіперзвукoвого, лазерного, іншого сучасного озброєння, якого пoки немає в інших країн,

– запевнив президент Росії.

При цьому, наголосив він, для Росії це не є приводом комусь погрожувати. Навпаки – все робиться для того, аби стимулювати процеси роззброєння.

"Ми готові зробити все можливе, щоб підштовхнути процес роззброєння з врахуванням російських новітніх систем озброєнням. Їх завданням є виключно гарантія безпеки на фоні загроз для Росії, які зростають", – заявив Путін.

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