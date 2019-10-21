Черговий курйоз: Путін не зміг запустити ракету під час навчань у РФ

Російський президент Володимир Путін не зміг запустити ракету з підводного човна. Інцидент трапився під час навчань стратегічних ядерних сил "Гром – 2019".

Про провал російського президента повідомляє низка російських ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони.

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Очільник Кремля взяв участь у навчаннях "Гром-2019", що проходили відразу в кількох регіонах Росії. Для цього Володимир Путін особисто приїхав до Національного центру управління Міноборони.



Військові навчання "Гром-2019" в Росії

Там він власноруч дав старт запуску балістичних ракет з атомного підводного човна "Рязань". Одна ракета вистрілила, а інша так і залишилася у шахті. Поки в російському Міноборони інцидент не коментують.

До слова, напередодні Путін заявив про розробку надпотужних ударних комплексів, здатних подолати будь-яку систему протиракетної оборони. В Кремлі переконують, що такої зброї у світі немає.

Росія значно частіше почала погрожувати зброєю на тлі завершення дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між нею та Сполученими Штатами. Це сталося 2 серпня. Більше – читайте тут.