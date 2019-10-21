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      Черговий курйоз: Путін не зміг запустити ракету під час навчань у РФ

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      Президент РФ Володимир Путін
      Президент РФ Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

      Російський президент Володимир Путін не зміг запустити ракету з підводного човна. Інцидент трапився під час навчань стратегічних ядерних сил "Гром – 2019".

      Про провал російського президента повідомляє низка російських ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони.

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      Очільник Кремля взяв участь у навчаннях "Гром-2019", що проходили відразу в кількох регіонах Росії. Для цього Володимир Путін особисто приїхав до Національного центру управління Міноборони.

      Військові навчання
      Військові навчання "Гром-2019" в Росії

      Там він власноруч дав старт запуску балістичних ракет з атомного підводного човна "Рязань". Одна ракета вистрілила, а інша так і залишилася у шахті. Поки в російському Міноборони інцидент не коментують.

      До слова, напередодні Путін заявив про розробку надпотужних ударних комплексів, здатних подолати будь-яку систему протиракетної оборони. В Кремлі переконують, що такої зброї у світі немає.

      Росія значно частіше почала погрожувати зброєю на тлі завершення дії договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між нею та Сполученими Штатами. Це сталося 2 серпня. Більше – читайте тут.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Володимир Путін Зброя Новини Росії
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