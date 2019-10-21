Очередной курьез: Путин не смог запустить ракету во время учений в РФ

Российский президент Владимир Путин не смог запустить ракету с подводной лодки. Инцидент случился во время учений стратегических ядерных сил "Гром – 2019".

О провале российского президента сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на источники в Минобороны.

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Глава Кремля принял участие в учениях "Гром-2019", проходивших сразу в нескольких регионах России. Для этого Владимир Путин лично приехал в Национальный центр управления Минобороны.



Военные учения "Гром-2019" в России

Там он собственноручно дал старт запуску баллистических ракет с атомной подводной лодки "Рязань". Одна ракета выстрелила, а другая так и осталась в шахте. Пока в российском Минобороны инцидент не комментируют.

К слову, накануне Путин заявил о разработке сверхмощных ударных комплексов, способных преодолеть любую систему противоракетной обороны. В Кремле убеждают, что такого оружия в мире нет.

Россия значительно чаще начала угрожать оружием на фоне завершения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между ней и Соединенными Штатами. Это произошло 2 августа. Больше – читайте здесь.