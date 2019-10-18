НАТО проводит тайные учения на случай ядерной войны

Маневры НАТО "Устойчивый полдень" (Steadfast Noon) начали учения. Военные отрабатывают применение истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

От Бундесвера участие в учениях принимают самолеты "Торнадо", пишет DPA.

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Истребители расположены на авиабазе "Бюхель" в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

По неофициальной информации в этом же месте хранятся американские атомные бомбы типа B61. Ядерное оружие США, также по неподтвержденным данным, хранится еще в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах.

Поэтому в случае ядерной угрозы немецкие "Торнадо" могут быть оснащены атомными бомбами B61.

Как часто происходят такие учения?

По данным военных экспертов, подобные учения происходят регулярно. Во время них отрабатывают безопасную загрузку американского ядерного оружия из подземных хранилищ в самолеты.

Заметим, что настоящие бомбы во время учебных полетов самолетов не используют.

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Ядерные государства / инфографика 24 канала