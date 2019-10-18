16:11
18 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ким и его лошадь. Новая оппозиционерка Путина
      Вєсті Кремля
      22:58, 17 октября
      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
      Вєсті.UA
      19:08, 17 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      НАТО проводит тайные учения на случай ядерной войны

      17 Читати новину українською
      НАТО проводит тайные учения на случай ядерной войны
      НАТО проводит тайные учения на случай ядерной войны / news.yahoo.com

      Маневры НАТО "Устойчивый полдень" (Steadfast Noon) начали учения. Военные отрабатывают применение истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

      От Бундесвера участие в учениях принимают самолеты "Торнадо", пишет DPA.

      Важно: В России заявили о риске ядерной войны

      Истребители расположены на авиабазе "Бюхель" в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

      По неофициальной информации в этом же месте хранятся американские атомные бомбы типа B61. Ядерное оружие США, также по неподтвержденным данным, хранится еще в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах.

      Поэтому в случае ядерной угрозы немецкие "Торнадо" могут быть оснащены атомными бомбами B61.

      Как часто происходят такие учения?

      По данным военных экспертов, подобные учения происходят регулярно. Во время них отрабатывают безопасную загрузку американского ядерного оружия из подземных хранилищ в самолеты.

      Заметим, что настоящие бомбы во время учебных полетов самолетов не используют.

      Обратите внимание: Путин отправил странам НАТО предложение относительно ракет средней и малой дальности, – СМИ


      Ядерные государства / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      сегодня
      5876
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Война НАТО Оружие Ядерная безопасность
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      сегодня , 15:42 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      Світлана Попова 786
      Отдых на Кипре: самые красивые места, из-за которых стоит посетить остров
      сегодня , 15:30 Отдых на Кипре: самые красивые места, из-за которых стоит посетить остров
      Марія Бондар 57
      За эту команду отдам последнюю рубашку: Угис Крастинш о сборной Украины и "Барком-Кажанах"
      сегодня , 14:30 За эту команду отдам последнюю рубашку: Угис Крастинш о сборной Украины и "Барком-Кажанах"
      Михайло Гема 82
      Может ли музыка помочь в развитии детям с аутизмом
      сегодня , 14:00 Может ли музыка помочь в развитии детям с аутизмом
      Анастасія Кушпіт 22
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      сегодня , 13:30 Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      Світлана Попова 5876
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук