Путин предложил странам НАТО запретить размещать в Европе некоторые типы ракет

Президент России Владимир Путин направил руководству нескольких государств, в частности тех, что входят в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. Зато НАТО такую просьбу Москвы серьезно не рассматривает.

Как сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата одной из стран, куда Путин отправил вышеупомянутое послание, НАТО свою позицию аргументирует тем, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула. Зато Путин в своем письме утверждает, что Кремль готов доказать свою правоту с помощью верификационных мероприятий, "особенно в условиях, когда на территории Европы уже размещены пусковые установки для ракет средней дальности". Также Россия готова к обсуждению с НАТО всех соответствующих технических аспектов.

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"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и малой дальности (РСМД) в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречного интереса пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", – пишет Путин в послании.

По информации ресурса, Путин направил такие письма все странам-членам НАТО, а также ряду государств, не входящих в Альянс, в частности Китаю. Также послание от российского президента получили высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Главной темой послания стала ситуация вокруг ракетного договора между Россией и США, который 2 августа приостановил действие.

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Что известно о договоре между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности

Этот документ подписали лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор должен был быть бессрочным и запрещал производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Также, согласно его условиям, стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР.

О намерении выйти из него действующая американская власть впервые заявила в декабре 2018 года. Тогда госсекретарь США Майк Помпео объявил об ультиматуме, что Россия в течение 60 дней должна вернуться к исполнению договора. Но Кремль этого не сделал, и ультиматум США завершился 2 февраля.

Впоследствии США обвинили Россию, что она безнаказанно нарушает договор. В частности, американский президент Дональд Трамп обвинил Кремль в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая "является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей". Зато Москва аналогичное заявление делала в сторону Вашингтона.

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В итоге, США окончательно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Через некоторое время аналогичный шаг сделала и Россия.

После прекращения действия договора Дональд Трамп предложил Путину укрепить новое ядерное соглашение и приобщить к нему Китай, но дальше разговоров стороны пока не продвинулись. Кроме того, министр обороны США Марк Эспер во время визита в Астралию заявил о намерении Вашингтона разместить новые американские ракеты наземного базирования в Азии. Через некоторое время Польша выступила с предложением обсуждения по размещению американских ядерных ракет в Европе.