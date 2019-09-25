Путін відправив країнам НАТО пропозицію щодо ракет середньої та малої дальності, – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін направив керівництву кількох держав, зокрема тих, що входять у НАТО, послання з пропозицією запровадити мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої та меншої дальності. Натомість НАТО таке прохання Москви серйозно не розглядає.

Як повідомляє російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на дипломата з однієї з країн, куди Путін відправив вищезазначене послання, НАТО свою позицію аргументує тим, що Росія такі ракети на своїй території вже розгорнула. Натомість Путін у своє листі переконує, що Кремль є готовим довести свою правоту за допомогою верифікаційних заходів, "особливо в умовах, коли на території Європи вже розміщено пускові установки для ракет середньої дальності". Також Росія є готовою до обговорення з НАТО усіх відповідних технічних аспектів.

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"Росія вже оголосила про своє рішення не розміщувати ракети середньої та малої дальності (РСМД) в Європі або інших регіонах, поки від цього будуть утримуватися американці. Закликали США та їхніх союзників взяти на себе аналогічні зобов'язання, однак зустрічної зацікавленості поки не спостерігаємо. Закликаємо вас підтримати наші зусилля, виступивши на користь оголошення в межах НАТО мораторію на розгортання РСМД наземного базування, аналогічного тому, яке оголосила Росія", – пише Путін у посланні.

За інформацією ресурсу, Путін направив такі листи усі країнам-членам НАТО, а також низці держав, що не входять до Альянсу, зокрема Китаю. Також послання від російського президента отримали високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Головною темою послання стала ситуація навколо ракетного договору між Росією та США, який 2 серпня припинив дію.

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Що відомо про договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

Цей документ підписали лідери СРСР та США Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір мав би бути безстроковим і забороняв виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Також, відповідно до його умов, сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР.

Про намір з нього вийти чинна американська влада вперше заявила у грудні 2018 року. Тоді держсекретар США Майк Помпео оголосив про ультиматум, що Росія протягом 60 днів має повернутися до виконання договору. Але Кремль цього не зробив, і ультиматум США завершився 2 лютого.

Згодом США звинуватили Росію, що та безкарно порушує договір. Зокрема, американський президент Дональд Трамп звинуватив Кремль у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США та американським військам за кордоном". Натомість Москва аналогічні заявив робила у бік Вашингтона.

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У підсумку США остаточно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За деякий час аналогічний крок зробила й Росія.

Після припинення дії договору Дональд Трамп запропонував Путіну укрласти нову ядерну угоду та долучити до неї Китай, але далі розмов сторони поки не просунулися. Крім того, міністр оборони США Марк Еспер під час візиту до Астралії заявив про намір Вашингтону розмістити нові американські ракети наземного базування в Азії. За деякий час Польща виступила з пропозицією обговорення щодо розміщення американських ядерних ракет у Європі.