Росія влаштувала ракетні пуски у Баренцовому морі: відео

У Міноборони РФ повідомили про успішне випробування балістичних ракет нового покоління "Булава" та "Синева".

Їх запускали з атомних підводних човнів "Тула" і "Юрій Долгорукий", повідомляє прес-служба відомства.

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Ракети успішно вразили навчальні цілі на полігонах у Архангельській області та на Камчатці.

До слова, ракету "Булава" розробляють ще з 1998 року. Дальність її дії сягає дев'яти тисяч кілометрів. Перші випробування снаряду були невдалими.

З 2015 року російські військовики щороку тестували ракету. З 2017-го її проводять з підводної лодки "Юрій Долгорукій". За планами російського Міноборони, саме субмарини у майбутньому будуть оснащеними ракетами "Булава".



Ядерні держави / Інфографіка 24 каналу

Зазначимо, що у переддень випробувань російський президент Володимир Путін заявив, що РФ займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності у відповідь на пуск крилатої ракети у США.