Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності у відповідь на випробування Сполученими Штатами Америки крилатої ракети, яка раніше була заборонена скасованим Договором про ліквідацію ракет малої та середньої дальності.

Водночас Путін зазначив, що Росія не розміщуватиме ракети поки цього не зроблять Сполучені Штати Америки, повідомляє ТАСС.

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Росія не розміщуватиме ракет, а ми будемо, звичайно, працювати тепер над такими системами середньої дальності і меншої дальності, до тих пір поки в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва,

– заявив Путін.

Він також додав, що РФ розчарована випробуваннями у США ракети, яка колись була заборонена ДРСМД, оскільки її розробка почалася задовго до виходу Вашингтона з цього договору.

"Я можу сказати, що ми розчаровані тим, що бачимо. Безумовно, випробування ракети середньої дальності наземного базування, що, природно, суперечить Договору про ракети середньої і меншої дальності, загострює ситуацію взагалі в сфері безпеки в світі і в Європі зокрема", – сказав він.

Путін зазначив, що США дуже швидко випробували ракету, яка раніше підпадала під заборону в рамках ДРСМД.

Випробування крилатої ракети з неядерною боєголовкою проходило у штаті Каліфорнія 18 серпня. У пентагоні зазначили, що отримані після випробування дані будуть застосовані для поліпшення ракет середньої дальності.

Що це за договір?Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності підписали СРСР та США ще в 1987 році. Згідно з договором, ці країни зобов’язались не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності. Країни також повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів.



2 серпня США офіційно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повністю поклавши провину за це на Росію.



Ядерні держави / інфографіка 24 каналу