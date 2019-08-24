07:31
24 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова "мітить" на крісло Кадирова. Коли помре Путін
      Вєсті Кремля
      21:17, 23 серпня
      Вєсті.UA: Портнов змушує Порошенка займатися спортом. Українці про незалежність
      Вєсті.UA
      18:51, 23 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності

      247 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності у відповідь на випробування Сполученими Штатами Америки крилатої ракети, яка раніше була заборонена скасованим Договором про ліквідацію ракет малої та середньої дальності.

      Водночас Путін зазначив, що Росія не розміщуватиме ракети поки цього не зроблять Сполучені Штати Америки, повідомляє ТАСС.

      Читайте також: Радіація в Росії: вибухів під Архангельськом могло бути два, – науковці

      Росія не розміщуватиме ракет, а ми будемо, звичайно, працювати тепер над такими системами середньої дальності і меншої дальності, до тих пір поки в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва,
      – заявив Путін.

      Він також додав, що РФ розчарована випробуваннями у США ракети, яка колись була заборонена ДРСМД, оскільки її розробка почалася задовго до виходу Вашингтона з цього договору.

      "Я можу сказати, що ми розчаровані тим, що бачимо. Безумовно, випробування ракети середньої дальності наземного базування, що, природно, суперечить Договору про ракети середньої і меншої дальності, загострює ситуацію взагалі в сфері безпеки в світі і в Європі зокрема", – сказав він.

      Путін зазначив, що США дуже швидко випробували ракету, яка раніше підпадала під заборону в рамках ДРСМД.

      Випробування крилатої ракети з неядерною боєголовкою проходило у штаті Каліфорнія 18 серпня. У пентагоні зазначили, що отримані після випробування дані будуть застосовані для поліпшення ракет середньої дальності.

      Що це за договір?Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності підписали СРСР та США ще в 1987 році. Згідно з договором, ці країни зобов’язались не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 кілометрів) і малої (500-1000 кілометрів) дальності. Країни також повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 кілометрів.

      2 серпня США офіційно вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повністю поклавши провину за це на Росію.


      Ядерні держави / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      ЗМІ: В США зафіксували перший випадок смерті від вейпа
      сьогодні
      1422
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини США Ядерна безпека Зброя Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      ЦВК офіційно зареєструвала нових депутатів, тепер таких – 395: список
      сьогодні , 01:33 ЦВК офіційно зареєструвала нових депутатів, тепер таких – 395: список
      1029
      Дональд Трамп сошел с ума?
      сьогодні , 01:15 Дональд Трамп сошел с ума?
      Іван Яковина 1079
      Головні новини 23 серпня: нові кандидати у Кабмін, ДТП за участю тещі Притули та День прапора
      23 серпня , 22:39 Головні новини 23 серпня: нові кандидати у Кабмін, ДТП за участю тещі Притули та День прапора
      2081
      Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      23 серпня , 22:00 Підпільний прапор України і як змінилися зрадники після анексії: новини Кримнаша
      КРЫМский бандеровец 1510
      Хода гідності замість параду: у чому різниця
      23 серпня , 19:00 Хода гідності замість параду: у чому різниця
      Світлана Попова 7501
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук