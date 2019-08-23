Радіація в Росії: вибухів під Архангельськом могло бути два, – науковці

Норвезький сейсмологічний центр зафіксував не один, а цілих два вибухи у російському селищі Ньонокса, де ймовірно стався радіаційний витік.

Про це з посиланням на науковців центру пише низка іноземних ЗМІ.

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Саме другий вибух, найімовірніше, став можливим джерелом витоку радіації. Його вдалося зафіксувати лише інфразвуковими датчиками тиску повітря, проте не сейсмічними моніторами.

Останні ж фіксують рух землі. Оскільки вони не спрацювали, це може свідчити про те, що вибух стався на крилатій ракеті, яка працює на радіоактивному паливі.

Ми зареєстрували два вибухи, останній з яких збігся за часом з повідомленнями про збільшення радіації. Обидва вибухи були зареєстровані в нашій інфразвуковій системі. А ось перший, окрім того, був зафіксований сейсмологами

– зазначила глава Норвезького сейсмологічного центру Ганні Стрьоммен Люкке.

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У Росії цю інформацію поки ніяк не прокоментували. Проте слід зауважити

До уваги! Російське держагентство "Росатом" раніше заявляло: в аварії брало участь ізотопне джерело живлення.

Що таке "ізотопне джерело живлення"?Це пристрій, який генерує енергію шляхом її видобутку із природного процесу розпаду радіоактивних ізотопів (це звичні нам радіоактивні хімічні елементи, тільки з іншою атомною масою чи кількістю нейтронів у ядрі; ізотопи урану, наприклад, використовують, у ядерній енергетиці).

Що відомо про вибух і радіацію під Архангельськом?

Вибух і пожежа сталися 8 серпня на військовому полігоні у селищі Ньонокса в Архангельській області під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. В результаті загинули 7 людей, ще приблизно 15 отримали поранення. Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух, російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини.

У день вибуху датчики у сусідньому містечку Сєверодвінськ показали значне перевищення радіаційного фону. Проте у Міноборони РФ це заперечили. Через деякий час Російський гідрометцентр оприлюднив інформацію, що через вибух на військовому полігоні 8 серпня у Сєверодвінську рівень радіації перевищував звичні показники у 4 – 16 разів. Окрім того, ймовірно, радіаційне опромінення отримала низка військових, що брала участь у дослідженні.

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Полігон у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.