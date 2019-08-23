Наївся "фукусімських крабів": у Росії виправдовують радіаційне опромінення в медика

Цезій-137, який виявили в організмі одного з архангельських лікарів, не пов’язаний із вибухом на військовому полігоні у російському селищі Ньонокса. Радіонуклід міг потрапити в організм медика разом із їжею.

Мовиться про лікаря Архангельської обласної лікарні, який допомагав постраждалим в результаті інциденту людям. Останні за багатьма свідченнями (крім офіційних) отримали серйозне радіаційне опромінення, передає "Дождь".

Так, у м'язовій тканині медика виявили радіоактивний нуклід цезій-137.

Що таке цезій-137? Це радіоактивний нуклід хімічного елемента. Міститься в радіоактивних осадах, радіоактивних відходах, викидах заводів, які переробляють відходи атомних електростанцій.

Всередину живих організмів цезій-137 потрапляє переважно через органи дихання й травлення. Симптоми: пригнічений стан і слабкість, діарея, зниження маси тіла, внутрішній крововилив.

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За висновком фахівців з Федерального біомедичного агентства Росії, цезій-137 є продуктом розпаду радіонуклідів та має властивість накопичуватися в рибі, грибах, лишайниках і водоростях.

З певною часткою ймовірності можна припустити, що в організм чоловіка цей елемент потрапив через продукти, які він приймав в їжу,

– йдеться в заяві.

Російська влада також повідомила, що обстеження пройшли понад 110 осіб. Серед них: медики, фахівці, водії і пілоти, а також інші співробітники системи охорони здоров'я регіону. У них не виявили "перевищення допустимих рівнів радіоактивності".

У федеральному медцентрі пояснили: чоловік їздив до Таїланду, де "наївся фукусімських крабів".

У медцентрі лікаря запитали, куди він їздив у відпустку останніми роками. Той став перераховувати, де подорожував, і сказав, що колись бував в Таїланді. На це йому сказали, що там, де Таїланд, там і Японія: "Ти просто наївся там фукусімських крабів!"

– розповів колега потерпілого медика.

Він зазначив, що його лікар, у якого виявили радіонуклід, – молодий чоловік і у нього є вагітна дружина.

Чому краби "фукусімські"? Мовиться, ймовірно, про заражених радіацією морських тварин під час масштабної аварії на АЕС в японській префектурі Фукусіма. Вона трапилась 11 березня 2011 року через потужний землетрус і спричинене ним цунамі.



Землетрус і удар цунамі вивели з ладу зовнішні засоби електропостачання та резервні дизельні генератори, що стало причиною непрацездатності всіх систем нормального та аварійного охолодження і призвело до розплавлення активної зони реакторів і вибухів водню на енергоблоках 1, 2 і 3 в перші дні розвитку аварії.



У грудні 2013 року АЕС була офіційно закрита. На території станції тривають роботи з ліквідації наслідків аварії. За оцінкою японських інженерів-ядерників, приведення об'єкта в стабільний, безпечний стан може тривати до 40 років.

Що відомо про вибух і витік радіації під Архангельськом?

Вибух і пожежа сталися 8 серпня на військовому полігоні у селищі Ньонокса в Архангельській області під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. В результаті загинули 7 людей, ще приблизно 15 отримали поранення. Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух, російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини.

У день вибуху датчики у сусідньому містечку Сєверодвінськ показали значне перевищення радіаційного фону. Проте у Міноборони РФ це заперечили. Через деякий час Російський гідрометцентр оприлюднив інформацію, що через вибух на військовому полігоні 8 серпня у Сєверодвінську рівень радіації перевищував звичні показники у 4 – 16 разів. Окрім того, ймовірно, радіаційне опромінення отримала низка військових, що брала участь у дослідженні.



Полігон у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.