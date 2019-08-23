16:25
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж
      Вєсті.UA
      20:36, 22 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Наївся "фукусімських крабів": у Росії виправдовують радіаційне опромінення в медика

      74
      Радіація в Росії: медик з опроміненням, за версією влади РФ, просто наївся не того
      Радіація в Росії: медик з опроміненням, за версією влади РФ, просто наївся не того / Ілюстративне фото

      Цезій-137, який виявили в організмі одного з архангельських лікарів, не пов’язаний із вибухом на військовому полігоні у російському селищі Ньонокса. Радіонуклід міг потрапити в організм медика разом із їжею.

      Мовиться про лікаря Архангельської обласної лікарні, який допомагав постраждалим в результаті інциденту людям. Останні за багатьма свідченнями (крім офіційних) отримали серйозне радіаційне опромінення, передає "Дождь".

      Так, у м'язовій тканині медика виявили радіоактивний нуклід цезій-137.

      Що таке цезій-137? Це радіоактивний нуклід хімічного елемента. Міститься в радіоактивних осадах, радіоактивних відходах, викидах заводів, які переробляють відходи атомних електростанцій.
      Всередину живих організмів цезій-137 потрапляє переважно через органи дихання й травлення. Симптоми: пригнічений стан і слабкість, діарея, зниження маси тіла, внутрішній крововилив.

      Актуально: У нас гнітючий стан, – лікарі про реальні масштаби радіаційного опромінення під Архангельськом

      За висновком фахівців з Федерального біомедичного агентства Росії, цезій-137 є продуктом розпаду радіонуклідів та має властивість накопичуватися в рибі, грибах, лишайниках і водоростях.

      З певною часткою ймовірності можна припустити, що в організм чоловіка цей елемент потрапив через продукти, які він приймав в їжу,
      – йдеться в заяві.

      Російська влада також повідомила, що обстеження пройшли понад 110 осіб. Серед них: медики, фахівці, водії і пілоти, а також інші співробітники системи охорони здоров'я регіону. У них не виявили "перевищення допустимих рівнів радіоактивності".

      У федеральному медцентрі пояснили: чоловік їздив до Таїланду, де "наївся фукусімських крабів".

      У медцентрі лікаря запитали, куди він їздив у відпустку останніми роками. Той став перераховувати, де подорожував, і сказав, що колись бував в Таїланді. На це йому сказали, що там, де Таїланд, там і Японія: "Ти просто наївся там фукусімських крабів!"
      – розповів колега потерпілого медика.

      Він зазначив, що його лікар, у якого виявили радіонуклід, – молодий чоловік і у нього є вагітна дружина.

      Чому краби "фукусімські"? Мовиться, ймовірно, про заражених радіацією морських тварин під час масштабної аварії на АЕС в японській префектурі Фукусіма. Вона трапилась 11 березня 2011 року через потужний землетрус і спричинене ним цунамі.

      Землетрус і удар цунамі вивели з ладу зовнішні засоби електропостачання та резервні дизельні генератори, що стало причиною непрацездатності всіх систем нормального та аварійного охолодження і призвело до розплавлення активної зони реакторів і вибухів водню на енергоблоках 1, 2 і 3 в перші дні розвитку аварії.

      У грудні 2013 року АЕС була офіційно закрита. На території станції тривають роботи з ліквідації наслідків аварії. За оцінкою японських інженерів-ядерників, приведення об'єкта в стабільний, безпечний стан може тривати до 40 років.

      Що відомо про вибух і витік радіації під Архангельськом?

      Вибух і пожежа сталися 8 серпня на військовому полігоні у селищі Ньонокса в Архангельській області під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. В результаті загинули 7 людей, ще приблизно 15 отримали поранення. Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух, російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини.

      У день вибуху датчики у сусідньому містечку Сєверодвінськ показали значне перевищення радіаційного фону. Проте у Міноборони РФ це заперечили. Через деякий час Російський гідрометцентр оприлюднив інформацію, що через вибух на військовому полігоні 8 серпня у Сєверодвінську рівень радіації перевищував звичні показники у 4 – 16 разів. Окрім того, ймовірно, радіаційне опромінення отримала низка військових, що брала участь у дослідженні.

      Полігон у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.

      blog_ava
      "Танці з зірками" 2019: всі імена суддів і дата виходу
      сьогодні
      3316
      Теги: Новини Росії Ядерна безпека Вибух в Архангельську і радіація Японія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Саміт G7 в Біарріці: дата, гості та теми обговорень
      сьогодні , 15:38 Саміт G7 в Біарріці: дата, гості та теми обговорень
      127
      Політичні інтриги Росії та Франції тривалістю у 200 років
      сьогодні , 15:10 Політичні інтриги Росії та Франції тривалістю у 200 років
      Блог Соцмережі 288
      Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка
      сьогодні , 15:03 Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка
      7543
      Провальні справи українських правоохоронців за останні роки
      сьогодні , 14:29 Провальні справи українських правоохоронців за останні роки
      Тетяна Мартинюк 336
      Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      сьогодні , 12:00 Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      Катерина Петренко 1511
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук