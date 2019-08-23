У нас гнітючий стан, – лікарі про реальні масштаби радіаційного опромінення під Архангельськом

Опромінених радіацією постраждалих із селища Ньонокса транспортували у цивільну лікарню, де перебували звичайні пацієнти. Лікарів про стан цих людей не попередили. Медики дізналися все самі, а контактували з "радіоактивними" пацієнтами близько 90 осіб.

Перших трьох постраждалих відправили в Архангельську обласну клінічну лікарню, наступних трьох – в міську лікарню імені Семашка, де є обладнання для лікування постраждалих від радіації. Про це медики з Архангельська розповіли BBC.

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Усі вони підписували договір про нерозголошення, втім, – не можуть мовчати. Лікарі кажуть, що не хочуть бути "зачинателями помаранчевої революції", але останні події перевернули їх життя з ніг на голову. Ще раз пережити таке вони не хочуть, тому розповідають правду.

Постраждалих, яких відправили до Архангельської обласної лікарні, з полігону забирали гвинтокрилами санітарної авіації. Медики, які супроводжували потерпілих, самі зрозуміли, що ті, ймовірно, отримали значну дозу радіації.

Постраждалих привезли до приймального покою, їх без необхідного для себе захисту оглянули лікарі, після чого відправили в операційну для надання допомоги.



Ймовірне місце вибуху в російському селищі Ньонокса/ фото з соцмереж/"Радіо Свобода"

"О 12 годині дня стало відомо про дози радіації, а о 16:35 вони надійшли в лікарню",– наголосили медики.

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Проте приблизно через годину після того, як пацієнтів привезли в лікарню, лікарі зрозуміли, що у постраждалих – променева хвороба.

Картина променевого ураження розвивалася по годинах. Доза радіації була дуже великою. Беруться аналізи і видно, як гинуть ці проби. Це свідчить про дуже велику дозу радіації,

– розповіли вони.

Навіть після того, як стало відомо про зараження пацієнтів, жоден співробітник лікарні не перестав надавати потерпілим допомогу. Лікарям довелося на місці придумувати для себе захист. Наприклад, респіратори вони знайшли в комплекті захисту екіпажів вертольотів.

Медики кажуть: у день вибуху в Ньноксі в лікарнях Архангельська панував хаос.

Важливо! Коли постраждалих доправили в лікарню, вона не була закрита, оскільки не було інформації про радіаційне зараження пацієнтів. У приймальному покої залишалися інші хворі, надходили нові.

У нас тут перинатальний центр, семиповерхова будівля. Всі найскладніші пологи відбуваються там. Все найважчі пацієнти з області збираються саме в цій лікарні. Саме в цій реанімації. Приймальний покій закрили приблизно через годину після того, як опромінені пацієнти надійшли. Коли з усім, з чим можна, вони вже контактували,

– розповіли лікарі.

Вже вранці наступного дня всіх постраждалих із Архангельська відправили до Москви. У "Росатомі" заявили, що "їм вже набагато краще". Тим часом у лікарнях Архангельська військові почали проводити дезактивацію. Вона тривала два дні.

Як постраждалих з опроміненням доправляли в Москву: відео

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В ході дезактивації військові забрали весь одяг постраждалих, ноші, а також демонтували ванну у прийомному покої. Попри це стовідсоткової певності у тому, що лікарню повністю очистили, в її співробітників немає.

Частину обладнання, яке підлягало деактивації військові вивезли на спецвантажівках.

Наші санітарочки, їм же порада була потрібна, це – прості сільські люди, вони хапали ці мішки і оберемками їх виносили, і не один день – два. А воно ж все фонить, бета-випромінювання, на 20 сантиметрів, 5 сантиметрів! Ну хоч би хтось дав команду: стояти, не торкатися,

– бідкаються співробітники лікарні.

Персонал лікарні відчув сильний стрес, багато лікарів перебувають у важкому психологічному стані. Причина цьому те, що від персоналу приховали таку необхідну на перших етапах інформацію. Зробили це заради збереження держтаємниці, а вона мала відношення до їх безпеки.

Просто в депресії всі ходять, страшний стрес відчувався, гнітючий стан в нас усіх. Тебе просто взяли і кинули... І після цього на тебе раптом навалюється це страшне відчуття,

– додають архангельські лікарі.

До уваги! У процесі евакуації, з постраждалими на полігоні в Ньоноксі контактували співробітники рятувальних служб, екіпажі медичних вертольотів, лікарі, які їх супроводжували, бригади "швидкої". Про стан цих людей наразі нічого не відомо.



Всього з постраждалими контактували близько 90 осіб. Нікому з цих людей не повідомили, що вони контактують з людьми, що зазнали впливу радіації.

Що відомо про вибух і витік радіації під Архангельськом?

Вибух і пожежа сталися 8 серпня на військовому полігоні у селищі Ньонокса в Архангельській області під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. В результаті загинули 7 людей, ще приблизно 15 отримали поранення. Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух, російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини.

У день вибуху датчики у сусідньому містечку Сєверодвінськ показали значне перевищення радіаційного фону. Проте у Міноборони РФ це заперечили. Через деякий час Російський гідрометцентр оприлюднив інформацію, що через вибух на військовому полігоні 8 серпня у Сєверодвінську рівень радіації перевищував звичні показники у 4 – 16 разів. Окрім того, ймовірно, радіаційне опромінення отримала низка військових, що брала участь у дослідженні.



Полігон у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.