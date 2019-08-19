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      Вам треба з географією розібратися, – Путін заговорив про радіацію в Росії

      3790 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      Ніякої радіації у російському Помор’ї немає. Там зараз працює низка експертів, які контролюють ситуцію.

      Так наслідки вибуху під Архангельськом, результатом якого міг стати витік радіації, прокоментував російський президент Володимир Путін. Під час спільного брифінгу французького і російського лідерів журналістка запитала в Володимира Путіна, якою є зараз ситуація із радіацією в Сибіру.

      Актуально: Вибух на полігоні під Архангельськом: російські станції моніторингу радіації не дають даних

      Вам треба з географією розібратися. Якщо ви маєте на увазі ситуацію у Північному морі, то це інший регіон Російської Федерації. Ніякої загрози там немає і перевищення радіаційного фону також,
      – наголосив Путін.

      Він додав, що туди були направлені експерти, в тому числі й незалежні. Вони слідкують за ситуацією.

      Пишуть звіти, я їх отримую і читаю. Ми серйозних змін там не бачимо, але превентивних заходів вживаємо,
      – додав очільник Кремля.

      Про які заходи йдеться він не уточнив.

      Згадав Путін і про загиблих, і постраждалих в результаті вибуху під Архангельськом. Він сказав, що ці люди виконували дуже важливу для держави роботу і будуть нагородженні почесними відзнаками.

      Що сталося під Архангельськом? На військовому полігоні у селищі Ньонокса 8 серпня в Росії стався вибух. Після цього у сусідньому містечку Сєверодвінську радіаційні датчики різко підскочили. Проте у Міноборони РФ заперечили підвищення радіаційного фону в Архангельській області. Втім, згодом у гідрометцентрі Росії все ж відзначились заявою: мовляв, перевищення таки було, при тому – у 4 – 16 разів.

      За офіційною інформацією, вибух і пожежа під Архангельськом сталися під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. В результаті загинули 7 людей, ще приблизно 15 отримали поранення. У постраждалих, ймовірно, радіаційне опромінення.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Вибух в Архангельську і радіація Ядерна безпека Володимир Путін
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