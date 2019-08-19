Вам надо с географией разобраться, – Путин заговорил о радиации в России

Никакой радиации в российском Поморье нет. Там сейчас работает ряд экспертов, которые контролируют ситуцию.

Так последствия взрыва под Архангельском, результатом которого могла стать утечка радиации, прокомментировал российский президент Владимир Путин. Во время совместного брифинга французского и российского лидеров журналистка спросила Владимира Путина, какова сейчас ситуация с радиацией в Сибири.

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Вам надо с географией разобраться. Если вы имеете в виду ситуацию в Северном море, то это другой регион Российской Федерации. Никакой угрозы там нет и превышения радиационного фона также,

– подчеркнул Путин.

Он добавил, что туда были направлены эксперты, в том числе и независимые. Они следят за ситуацией.

Пишут отчеты, я их получаю и читаю. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаем,

– добавил глава Кремля.

О каких мерах речь шла он не уточнил.

Вспомнил Путин и о погибших, и пострадавших в результате взрыва под Архангельском. Он сказал, что эти люди выполняли очень важную для государства работу и будут награждены почетными знаками.

Что случилось под Архангельськом? На военном полигоне в поселке Ньонокса 8 августа в России произошел взрыв. После этого в соседнем городке Северодвинске радиационные датчики резко подскочили. Однако в Минобороны РФ опровергли повышение радиационного фона в Архангельской области. Впрочем, впоследствии в гидрометцентре России все же отличились заявлением: мол, превышение таки было, при том – в 4-16 раз.



По официальной информации, взрыв и пожар произошли под Архангельском во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. У пострадавших, вероятно, радиационное облучение.