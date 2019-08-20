Взрыв на полигоне под Архангельском: российские станции мониторинга радиации не дают данных

Говорится уже о четырех таких станциях. Они прекратили предоставлять информацию фактически сразу после взрыва на военном полигоне Ньонокса под Архангельском.

Тогда датчики в соседнем городке Северодвинск показали значительное превышение радиационного фона. Однако в Минобороны РФ это опровергли. Через некоторое время Российский гидрометцентр обнародовал информацию, что из-за взрыва на военном полигона 8 августа во Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз. Кроме того, вероятно, радиационное облучение получил ряд военных, принимавшая участие в исследовании.

Основное: Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что известно на данный момент – фото, видео

Информацию о радиационном уровне международным коллегам россияне перестали предоставлять через два дня после испытания на военном полигоне в РФ. Речь идет о станциях мониторинга радиации в Дубно и Кирове. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Интересно, что обе станции находятся в тысячах километров от места, где произошел взрыв с вероятной утечкой радиации.

Внимание! Дело в том, что именно эти станции являются частью международной сети мониторинга, которые должны предоставлять информацию о выполнении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А город Дубно является наукоградом на севере Московской области России и является крупнейшим в стране центром по исследованиям в области ядерной физики.

Уже с 13 августа информацию перестали передавать еще 2 российских станции – на Чукотке и на Алтае.

Расстояние от станции на Чукотке, расположенной в городе Билибино, до поселка Ньонокса, где произошел взрыв на военном полигоне, составляет 4 687 километров.

Расстояние от Ньонокса до станции в городе Залесово на Алтае – несколько меньше, однако тоже очень большое: 3 795 километров.

К примеру, украинская столица вдвое ближе (2 179 километров) к российскому поселку, где произошел взрыв и утечка радиации, чем станция на Чукотке, которая прекратила вещание.

В России уже ответили на замечание. Там говорят, что придерживаются этого договора и обмениваются информацией с Организацией Договора. Остановку передачи данных в РФ объяснили "проблемой со связью". Когда именно они возобновят передачу данных, пока не известно.

Кстати, такие станции мониторинга, разбросаны по миру и способны фиксировать все: от сейсмических сдвигов до звуковых колебаний.

Владимир Путин уже прокомментировал случившийся под Архангельском инцидент. Он говорит, что нечего бояться, превышения радиации в России нет. Впрочем, глава Кремля рассказал также об экспертах, которые работают на месте и отправляют ему отчеты. Он также оговорился о качестве "превентивных мер, которые принимают в Ньоноксе", но не уточнил, что именно имеет в виду.

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Что известно о взрыве на военной базе под Архангельском?По официальным данным, взрыв и пожар произошли во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв российских МЧСников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части.



Полигон в поселке Нёнокс, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания баллистических межконтинентальных ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.



Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок. Рядом с полигоном находится военный городок – Сопка. Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.