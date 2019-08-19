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      Вибух на полігоні під Архангельськом: російські станції моніторингу радіації не дають даних

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      Дві російські станції моніторингу не дають світу інформацію про радіацію
      Дві російські станції моніторингу не дають світу інформацію про радіацію / Ілюстративне фото

      Мовиться про дві такі станції. Вони припинили надавати інформацію фактично відразу після вибуху на військовому полігоні Ньонокса під Архангельськом.

      Тоді датчики у сусідньому містечку Сєверодвінськ показали значне перевищення радіаційного фону. Проте у Міноборони РФ це заперечили. Через деякий час Російський гідрометцентр оприлюднив інформацію, що через вибух на військовому полігоні 8 серпня у Сєверодвінську рівень радіації перевищував звичні показники у 4 – 16 разів. Окрім того, ймовірно, радіаційне опромінення отримала низка військових, що брала участь у дослідженні.

      Основне: Вибух і витік радіації на полігоні під Архангельськом: що відомо на цей момент – фото, відео

      Інформацію про радіаційний рівень міжнародним колегам росіяни перестали надавати через два дні після випробування на військовому полігоні в РФ. Мовиться про станції моніторингу радіації в Дубна і Кірові. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

      Цікаво, що обидві станції розташовані за понад тисячу кілометрів від місця, де стався вибух з ймовірним витоком радіації.

      Увага! Річ у тім, що саме ці станції є частиною міжнародної мережі моніторингу, які мають надавати інформацію щодо виконання Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. А місто Дубна є наукоградом на півночі Московської області Росії і є найбільшим у країні центром з досліджень в галузі ядерної фізики.

      У Росії вже відповіли на зауваження. Там кажуть, що дотримуються цього договору та обмінюються інформацією з Організацією Договору. Зупинку передачі даних у РФ пояснили "проблемою зі зв’язком".

      До речі, такі станції моніторингу здатні фіксувати все: від сейсмічних зрушень до звукових коливань.

      До теми: У Норвегії зафіксували підвищення радіації: роздумують про зв'язок з вибухом в Архангельську

      Що відомо про вибух на військовій базі під Архангельськом?За офіційними даними, вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. В результаті загинули 7 людей, ще приблизно 15 отримали поранення. Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини.

      Полігон у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.

      Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів. Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка. Це режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.

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      Теги: Новини Росії Вибух в Архангельську і радіація Ядерна безпека
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