У Норвегії зафіксували підвищення радіації: роздумують про зв'язок з вибухом в Архангельську

Норвезька влада повідомила про незначне підвищення радіоактивного фону на півночі країни. При цьому місцева влада заявила про неможливість встановити зв'язок між підвищенням рівня радіації та вибухом на полігоні в Архангельській області Росії.

Незначні обсяги радіоактивного йоду виявлені в повітрі на ділянці станції в Сванховде у північній Норвегії, повідомляє DW з посиланням на управління з ядерної та радіаційної безпеки Норвегії.

Цікаво: Влада приховує від росіян рівень радіації під Архангельськом, – Greenpeace

Водночас відомство заспокоює, що зафіксований рівень дуже низький і не представляє небезпеки ні для людей, ні для навколишнього середовища.

Відповідні заміри були зроблені в період з 9 по 12 серпня. Норвезькі станції моніторингу фіксують радіоактивний йод від 6 до 18 разів на рік, а його джерело зазвичай невідоме.

Що відомо про вибух на військовій базі під Архангельськом?За офіційними даними, вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. В результаті загинули 7 людей, ще приблизно 15 отримали поранення. Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини.



Полігон у селищі Сєвєродвинськ, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.



Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів. Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка. Це режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.