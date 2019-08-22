Вибух і радіація під Архангельськом: перші фото і відео з місця інциденту

У мережу потрапили знімки із військової бази у російському селищі Ньонокса, де на початку серпня стався потужний вибух. Через це у сусідному містечку Сєверодвінську різко підскочив рівень радіації. З жителями Ньонокса на 4 день після інциденту зустрівся Володимир Босий – керівник ракетного полігону. У мережу потрапили секретні відео з зустрічі і не лише це.

На кадрах видно, як на морському узбережжі поблизу села Ньонокса лежать уламки плавучої платформи. За кількасот метрів від неї – радіація в нормі. Відповідні фото та відео, взяті із закритих груп у соцмережах, оприлюднило "Радіо Свобода".

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Так, на відео чоловік перевіряє радіацію дозиметром – вона майже в нормі. Експерти пояснюють, що радіоактивною може бути сама платформа, а не довкілля. Це й може пояснювати, чому військові не забрали ці уламки до військової частини, а залишили їх просто на березі.

Відео, зняте біля місця інциденту:

На інших відео, записаних прихованими камерами, – зустріч начальника місцевої військової частини Володимира Босого з жителями Ньонокса. Військовий розповідає мешканцям селища, що вибух трапився під час випробування ракетного двигуна, який "живиться ядерними ізотопами".



Фото з місця вибуху, розміщене у закритій групі в соцмережах

Він також рекомендує людям "не наближатися до предметів, викинутих за останні дні на берег".

Військовий розповідає жителям Ньонокса про вибух: відео

Хочу попередити вас, що цього (відвідувати місце, куди з моря викинуло уламки – 24 канал) робити не треба, бо можуть статися ті проблеми, яких ви побоюєтеся. Це станеться в тому випадку, якщо хтось буде підніматися на ці понтони або брати те, що лежить на березі і здається на перший погляд безпечним,

– наголосив Босий.

Що відомо про вибух на військовій базі під Архангельськом?

За офіційними даними, вибух і пожежа сталися 8 серпня під час випробувань рідинної реактивної рухової установки. В результаті загинули 7 людей, ще приблизно 15 отримали поранення. Цікаво, що на режимний об'єкт, де стався вибух російських МНС-ників не пустили, з наслідками аварії власними силами боролися військові з частини.

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У день вибуху датчики у сусідньому містечку Сєверодвінськ показали значне перевищення радіаційного фону. Проте у Міноборони РФ це заперечили. Через деякий час Російський гідрометцентр оприлюднив інформацію, що через вибух на військовому полігоні 8 серпня у Сєверодвінську рівень радіації перевищував звичні показники у 4 – 16 разів. Окрім того, ймовірно, радіаційне опромінення отримала низка військових, що брала участь у дослідженні.



Полігон у селищі Ньонокса, на якому стався вибух, призначений для випробування балістичних міжконтинентальних ракет та крилатих і зенітних ракетних комплексів морського базування.

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Там тестують практично всі ракети, якими озброєні бойові кораблі військово-морського флоту Росії, а також випробовують двигуни та ракети для атомних підводних човнів. Поруч з полігоном є військове містечко – Сопка. Це режимна зона, щоб потрапити туди потрібен особливий пропуск.