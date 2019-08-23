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      Взрыв и радиация под Архангельском: первые фото и видео с места инцидента

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      Место взрыва на военной базе в Ньоноксе
      Место взрыва на военной базе в Ньоноксе / соцсети / "Радио Свобода"

      В сеть попали снимки с базы в российском поселке Ньонокс, где в начале августа произошел мощный взрыв. Из-за этого в соседнем городке Северодвинске резко подскочил уровень радиации. С жителями Ньонокса на 4 день после инцидента встретился Владимир Босой – руководитель ракетного полигона. В сеть попали секретные видео встречи и не только это.

      На кадрах видно, как на морском побережье вблизи села Ньонокс лежат обломки плавучей платформы. В нескольких сотнях метров от нее – радиация в норме. Соответствующие фото и видео, взятые из закрытых групп в соцсетях, обнародовало "Радио Свобода".

      Основное: Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что сейчас известно – фото, видео

      Так, на видео мужчина проверяет радиацию дозиметром – она ​​почти в норме. Эксперты объясняют, что радиоактивной может быть сама платформа, а не окружающая среда. Это и может объяснять, почему военные не забрали эти обломки в воинскую часть, а оставили их прямо на берегу.

      Видео, снятое возле места инцидента:

      На других видео, записанных скрытыми камерами, – встреча начальника местной военной части Владимира Босого с жителями Ньонокса. Военный рассказывает жителям поселка, что взрыв произошел во время испытания ракетного двигателя, который "питается ядерными изотопами".

      Ньонокса Архангельськ Росія радіація вибух
      Фото с места взрыва, размещенное в закрытой группе в соцсетях

      Он также рекомендует людям "не приближаться к предметам, выброшенных за последние дни на берег".

      Военный рассказывает жителям Ньонокса о взрыве: видео

      Хочу предупредить вас, что этого (посещать место, куда с моря выбросило обломки – 24 канал) делать не надо, потому что могут произойти те проблемы, которых вы опасаетесь. Это произойдет в том случае, если кто-то будет подниматься на эти понтоны или брать то, что лежит на берегу и кажется на первый взгляд безопасным,
      – отметил Босой.

      Что известно о взрыве на военной базе под Архангельском?

      По официальным данным, взрыв и пожар произошли 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧСников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части.

      Актуально: Вам нужно с географией разобраться, – Путин заговорил о радиации в России

      В день взрыва датчики в соседнем городке Северодвинск показали значительное превышение радиационного фона. Однако в Минобороны РФ это опровергли. Через некоторое время Российский гидрометцентр обнародовал информацию, что из-за взрыва на военном полигоне 8 августа в Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4 – 16 раз. Кроме того, вероятно, что радиационное облучение получил ряд военных, принимавший участие в исследовании.

      Полигон в поселке Ньонокса, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания баллистических межконтинентальных ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.

      Интересно: Взрыв на полигоне под Архангельском: российские станции мониторинга радиации не дают данных

      Там тестируют практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота России, а также испытывают двигатели и ракеты для атомных подводных лодок. Рядом с полигоном есть военный городок – Сопка. Это режимная зона, чтобы попасть туда нужен особый пропуск.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Ядерная безопасность Взрыв в Архангельске и радиация Чрезвычайное происшествие
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