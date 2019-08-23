У нас угнетающее состояние, – врачи о масштабах радиационного облучения под Архангельском

Облученных радиацией пострадавших из поселка Ньонокса транспортировали в гражданскую больницу, где находились обычные пациенты. Врачей о состоянии этих людей не предупредили. Медики узнали все сами, а контактировали с "радиоактивными" пациентами около 90 человек.

Первых трех пострадавших отправили в Архангельскую областную клиническую больницу, следующих трех – в городскую больницу имени Семашко, где есть оборудование для лечения пострадавших от радиации. Об этом медики из Архангельска рассказали BBC.

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Все они подписывали договор о неразглашении, впрочем, – не могут молчать. Врачи говорят, что не хотят быть "зачинателями оранжевой революции", но последние события перевернули их жизнь с ног на голову. Еще раз пережить такое они не хотят, поэтому рассказывают правду.

Пострадавших, отправили в Архангельскую областную больницу, с полигона забирали вертолетами санитарной авиации. Медики, которые сопровождали потерпевших, сами поняли, что те, вероятно, получили значительную дозу радиации.

Пострадавших доставили в приемный покой, их без необходимой для себя защиты осмотрели врачи, после чего отправили в операционную для оказания помощи.



Вероятное место взрыва в российском поселке Ньонокса / фото из соцсетей / "Радио Свобода"

"В 12:00 дня стало известно о дозах радиации, а в 16:35 они поступили в больницу", – отметили медики.

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Однако примерно через час после того, как пациентов привезли в больницу, врачи поняли, что у пострадавших – лучевая болезнь.

Картина лучевого поражения развивалась по часах. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнут эти пробы. Это свидетельствует о слишком большой дозе радиации,

– рассказали они.

Даже после того, как стало известно о заражении пациентов, ни один сотрудник больницы не перестал оказывать пострадавшим помощь. Врачам пришлось на месте придумывать для себя защиту. Например, респираторы они нашли в комплекте защиты экипажей вертолетов.

Медики говорят: в день взрыва в Ньоноксе в больницах Архангельска царил хаос.

Важно! Когда пострадавших доставили в больницу, она не была закрыта, поскольку не было информации о радиационном заражении пациентов. В приемном покое оставались другие больные поступали новые.

У нас здесь перинатальный центр, семиэтажное здание. Все сложные роды происходят там. Все тяжелые пациенты из области собираются именно в этой больнице. Именно в этой реанимации. Приемный покой закрыли примерно через час после того, как облученные пациенты поступили. Когда все, с чем можно, они уже контактировали,

– рассказали врачи.

Уже утром следующего дня всех пострадавших из Архангельска отправили в Москву. В "Росатоме" заявили, что "им уже гораздо лучше". Между тем в больницах Архангельска военные начали проводить дезактивацию. Она продолжалась два дня.

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В ходе дезактивации военные забрали всю одежду пострадавших, носилки, а также демонтировали ванну в приемном покое. Несмотря на это стопроцентной уверенности в том, что больницу полностью очистили, у ее сотрудников нет.

Часть оборудования, подлежащего деактивации военные вывезли на спецгрузовиках.

Наши санитарочки, им же совет нужен был, это – простые сельские люди, они хватали эти мешки и охапками их выносили, и не один день – два. А ведь все фонит, бета-излучения, на 20 сантиметров, 5 сантиметров! Ну хоть бы кто дал команду стоять, не касаться,

– жалуются сотрудники больницы.

Персонал больницы почувствовал сильный стресс, многие врачи находятся в тяжелом психологическом состоянии. Причина этому то, что от персонала скрыли столь необходимую на первых этапах информацию. Сделали это ради сохранения гостайны, а она имела отношение к их безопасности.

Просто в депрессии все ходят, страшный стресс ощущался, удручающее состояние в нас. Тебя просто взяли и бросили... И после этого тебя вдруг наваливается это страшное ощущение,

– добавляют архангельские врачи.

Обратите внимание! В процессе эвакуации, с пострадавшими на полигоне в Ньоноксе контактировали сотрудники спасательных служб, экипажи медицинских вертолетов, врачи, сопровождавшие их, бригады "скорой". О состоянии этих людей пока ничего не известно.



Всего с пострадавшими контактировали около 90 человек. Никому из этих людей не сообщили, что они контактируют с людьми, подвергшимися воздействию радиации.

Что известно о взрыве и утечке радиации под Архангельском?

Взрыв и пожар произошли 8 августа на военном полигоне в поселке Ньонокса в Архангельской области во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧСников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части.

В день взрыва датчики в соседнем городке Северодвинск показали значительное превышение радиационного фона. Однако в Минобороны РФ это опровергли. Через некоторое время Российский гидрометцентр обнародовал информацию, что из-за взрыва на военном полигона 8 августа во Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз. Кроме того, вероятно, радиационное облучение получил ряд военных, который принимал участие в исследовании.

Полигон в поселке Ньонокса, на котором произошел взрыв, предназначенный для испытания баллистических межконтинентальных ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.