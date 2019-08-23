Наелся "фукусимских крабов": в России оправдывают радиационное облучение медика

Цезий-137, обнаруженный в организме одного из архангельских врачей, не связан со взрывом на военном полигоне в российском поселке Нёноксе. Радионуклид мог попасть в организм медика вместе с пищей.

Говорится о враче Архангельской областной больницы, который помогал пострадавшим в результате инцидента людям. Последние по многим показаниям (кроме официальных) получили серьезное радиационное облучение, передает "Дождь".

Так, в мышечной ткани медика обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137.

Что такое цезий-137?

Это радиоактивный нуклид химического элемента. Содержится в радиоактивных осадках, радиоактивных отходах, выбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций.

Внутрь живых организмов цезий-137 попадает преимущественно через органы дыхания и пищеварения. Симптомы: угнетенное состояние и слабость, диарея, снижение массы тела, внутреннее кровоизлияние.

Актуально: У нас угнетающее состояние – врачи о реальных масштабах радиационного облучения под Архангельском

По заключению специалистов из Федерального биомедицинского агентства России, цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках и водорослях.

С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм мужчины этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу,

– говорится в заявлении.

Российские власти также сообщили, что обследование прошли более 110 человек. Среди них: медики, специалисты, водители и пилоты, а также другие сотрудники системы здравоохранения региона. У них не обнаружили "превышения допустимых уровней радиоактивности".

В федеральном медцентре объяснили: мужчина ездил в Таиланд, где "наелся фукусимских крабов".

В медцентре врача спросили, куда он ездил в отпуск в последние годы. Тот стал перечислять, где путешествовал, и сказал, что когда-то бывал в Таиланде. На это ему сказали, что там, где Таиланд, там и Япония: "Ты просто наелся там фукусимских крабов!"

– рассказал коллега пострадавшего медика.

Он отметил, что врач, у которого обнаружили радионуклид, – молодой человек и у него есть беременная жена.

Почему крабы "фукусимские"?

Говорится, вероятно, о зараженных радиацией морских животных во время масштабной аварии на АЭС в японской префектуре Фукусима. Она случилась 11 марта 2011 года из-за мощного землетрясения и вызванного им цунами.



Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что стало причиной нетрудоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов и взрывов водорода на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии.



В декабря 2013 года АЭС была официально закрыта. На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. По оценке японских инженеров-ядерщиков, приведение объекта в стабильное, безопасное состояние может длиться до 40 лет.

Что известно о взрыве и утечке радиации под Архангельском?

Взрыв и пожар произошли 8 августа на военном полигоне в поселке Нёнокс в Архангельской области во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧСников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части.

В день взрыва датчики в соседнем городке Северодвинск показали значительное превышение радиационного фона. Однако в Минобороны РФ это опровергли. Через некоторое время Российский гидрометцентр обнародовал информацию, что из-за взрыва на военном полигона 8 августа во Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз. Кроме того, вероятно, радиационное облучение получил ряд военных, принимавшая участие в исследовании.

Полигон в поселке Нёнокс, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания баллистических межконтинентальных раке, крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.