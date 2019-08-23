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      Радиация в России: взрывов под Архангельском могло быть два, – ученые

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      Военная база в Ньоноксе, где произошел взрыв
      Военная база в Ньоноксе, где произошел взрыв / РИА Новости

      Норвежский сейсмологический центр зафиксировал не один, а целых два взрыва в российском поселке Ньонокс, где вероятно произошла радиационная утечка.

      Об этом со ссылкой на ученых центра пишет ряд иностранных СМИ.

      Актуально: Взрыв и радиация под Архангельском: первые фото и видео с места инцидента

      Именно второй взрыв, вероятнее всего, стал возможным источником утечки радиации. Его удалось зафиксировать только инфразвуковыми датчиками давления воздуха, однако не сейсмическими мониторами.

      Последние же фиксируют движение земли. Поскольку они не сработали, это может свидетельствовать о том, что взрыв произошел на крылатой ракете, которая работает на радиоактивном топливе.

      Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации. Оба взрыва были зарегистрированы в нашей инфразвуковой системе. А вот первый, кроме того, был зафиксирован сейсмологами
      – отметила глава норвежского сейсмологического центра Анне Стреммен Люкке.

      К теме: У нас угнетающее состояние, – врачи о реальных масштабах радиационного облучения под Архангельском

      В России эту информацию пока никак не прокомментировали. Однако следует заметить:

      Внимание! Российское госагентство "Росатом" ранее заявляло: в аварии участвовал изотопный источник питания.

      Что такое "изотопный источник питания"? Это устройство, которое генерирует энергию путем ее добычи из естественного процесса распада радиоактивных изотопов (это привычные нам радиоактивные химические элементы, только с другой атомной массой или количеством нейтронов в ядре; изотопы урана, например, используют, в ядерной энергетике).

      Что известно о взрыве и радиации под Архангельском?

      Взрыв и пожар произошли 8 августа на военном полигоне в поселке Ньонокс в Архангельской области во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибли 7 человек, еще около 15 получили ранения. Интересно, что на режимный объект, где произошел взрыв, российских МЧС-ников не пустили, с последствиями аварии собственными силами боролись военные из части.

      В день взрыва датчики в соседнем городке Северодвинск показали значительное превышение радиационного фона. Однако в Минобороны РФ это опровергли. Через некоторое время Российский гидрометцентр обнародовал информацию, что из-за взрыва на военном полигоне 8 августа в Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4 – 16 раз. Кроме того, вероятно, радиационное облучение получили ряд военных, которые участвовали в исследовании.

      Интересно: Наелся "фукусимских крабов": в России оправдывают радиационное облучение медика

      Полигон в поселке Ньонокс, на котором произошел взрыв, предназначен для испытания межконтинентальных баллистических ракет и крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Норвегия Ядерная безопасность Взрыв в Архангельске и радиация
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