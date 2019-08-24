Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности в ответ на испытания Соединенными Штатами Америки крылатой ракеты, которая ранее была запрещена отмененным Договором о ликвидации ракет малой и средней дальности.

В то же время Путин отметил, что Россия не будет размещать ракеты пока этого не сделают Соединенные Штаты Америки, сообщает ТАСС.

Читайте также: Радиация в России: взрывов под Архангельском могло быть два, – ученые

Россия не будет размещать ракет, а мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности, до тех пор пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства,

– заявил Путин.

Он также добавил, что РФ разочарована испытаниями в США ракеты, которая когда-то была запрещена ДРСМД, поскольку ее разработка началась задолго до выхода Вашингтона из этого договора.

"Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности", – сказал он.

Путин отметил, что США очень быстро испытали ракету, которая ранее подвергалась запрету в рамках ДРСМД.

Испытания крылатой ракеты с неядерной боеголовкой проходило в штате Калифорния 18 августа. В пентагоне отметили, что полученные после испытания данные будут использованы для улучшения ракет средней дальности.

Что это за договор?Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности подписали СССР и США еще в 1987 году. Согласно договору, эти страны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (500-1000 километров) дальности. Страны также должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 километров.



2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, полностью возложив вину за это на Россию.

Ядерные государства / Инфографика 24 канала