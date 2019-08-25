Россия устроила ракетные пуски в Баренцевом море: видео

В Минобороны РФ сообщили об успешном испытании баллистических ракет нового поколения "Булава" и "Синева".

Их запускали с атомных подводных лодок "Тула" и "Юрий Долгорукий", сообщает пресс-служба ведомства.

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Ракеты успешно поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке.

К слову, ракету "Булава" разрабатывают еще с 1998 года. Дальность ее действия достигает девяти тысяч километров. Первые испытания снаряда были неудачными.

С 2015 года российские военные ежегодно тестировали ракету. С 2017-го тестирование проводят с подводной лодки "Юрий Долгорукий". По планам российского Минобороны, именно субмарины в будущем будут оснащены ракетами "Булава".



Ядерные государства / Инфографика 24 канала

Отметим, что в канун испытаний российский президент Владимир Путин заявил, что РФ займется разработкой ракет средней и меньшей дальности в ответ на пуск крылатой ракеты в США.