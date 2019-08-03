США хочуть розмістити ракети в Азії у зв'язку з закінченням ядерного договору з Росією
Міністр оборони США Марк Еспер озвучив позицію Вашингтону щодо розміщення нових американських ракет наземного базування після того, як перестав діяти договір із Росією про заборону таких ракет.
Під час візиту до Австралії він розповів, що США хотіли б розмістити такі ракети в Азії "раніше чи пізніше", передає DW.
Важливо! Через вихід Росії з ракетного договору Україна посилить діалог з НАТО
За його словами, було б добре, аби це зайняло кілька місяців, але Марк Еспер додав, що "такі речі мають тенденцію затягуватися довше, ніж можна буде сподіватися". До того ж, він не зазначив, де саме будуть розміщені такі ракети.
Зазначимо, що 3 серпня президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін провели телефонну розмову, в якій обговорили нову угоду про ядерну зброю.
За словами господаря Білого дому, новий договір заощадить країнам гроші, які вони виділяють на оборону. Він також висловив упевненість, що сторони зуміють укласти нову ядерну угоду.
Як розгорталися події навколо розірвання цього договору
► Вперше держсекретар США Майк Помпео оголосив про намір його країни вийти з договору ще в грудні 2018 року. Тоді Вашингтон поставив ультиматум, що Росія протягом 60 днів має повернутися до його виконання. Але Кремль цього не зробив, відтак ультиматум США завершився 2 лютого.
► Згодом президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив Кремль у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США та американським військам за кордоном".
► За деякий час голова офіційного Вашингтону анонсував вихід із ядерного договору. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діять незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення. Також у Кремлі вважають, що такий крок робить світ більш небезпечним.
► 2 серпня офіційно припинив діяти визначний договір про ядерні ракетні озброєння, який забороняв цілий клас таких ракет. І США, і Росія підтвердили, що виходять із договору, який тривав 31 рік. При цьому обидві сторони звинуватили одна одну в його зриві.