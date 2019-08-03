США хочуть розмістити ракети в Азії у зв'язку з закінченням ядерного договору з Росією

Міністр оборони США Марк Еспер озвучив позицію Вашингтону щодо розміщення нових американських ракет наземного базування після того, як перестав діяти договір із Росією про заборону таких ракет.

Під час візиту до Австралії він розповів, що США хотіли б розмістити такі ракети в Азії "раніше чи пізніше", передає DW.

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За його словами, було б добре, аби це зайняло кілька місяців, але Марк Еспер додав, що "такі речі мають тенденцію затягуватися довше, ніж можна буде сподіватися". До того ж, він не зазначив, де саме будуть розміщені такі ракети.

Зазначимо, що 3 серпня президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін провели телефонну розмову, в якій обговорили нову угоду про ядерну зброю.

За словами господаря Білого дому, новий договір заощадить країнам гроші, які вони виділяють на оборону. Він також висловив упевненість, що сторони зуміють укласти нову ядерну угоду.