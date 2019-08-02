Через вихід Росії з ракетного договору Україна посилить діалог з НАТО

МЗС України висловило розчарування через припинення дії договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Водночас МЗС наголошує, що договір припинено через дії Росія, а вихід з нього США був вимушеним кроком.

Договір про ліквідацію ракет протягом трьох десятиліть був одним з основних елементів стратегічної стабільності і безпеки у світі, наголошує Міністерство.

Важливо: Ракетний договір між Росією та США припиняє дію: що це означає

Україна спільно зі США засудила розробку та випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубіж" на дальність близько 2 тисяч 200 км, а також розширення бойових характеристик оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

МЗС також підкреслює, що в Україні особливо занепокоєні інформацією про те, що Росія розробила та вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої перебувають деякі європейські столиці, а також через проведення у березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із застосуванням комплексу "Іскандер-М".

У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу.



Ядерні держави / інфографіка 24 каналу

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.