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      Через вихід Росії з ракетного договору Україна посилить діалог з НАТО

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      Україна розчарована припиненням дії ракетного договору
      Україна розчарована припиненням дії ракетного договору

      МЗС України висловило розчарування через припинення дії договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Водночас МЗС наголошує, що договір припинено через дії Росія, а вихід з нього США був вимушеним кроком.

      Договір про ліквідацію ракет протягом трьох десятиліть був одним з основних елементів стратегічної стабільності і безпеки у світі, наголошує Міністерство.

      Важливо: Ракетний договір між Росією та США припиняє дію: що це означає

      Україна спільно зі США засудила розробку та випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубіж" на дальність близько 2 тисяч 200 км, а також розширення бойових характеристик оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

      МЗС також підкреслює, що в Україні особливо занепокоєні інформацією про те, що Росія розробила та вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої перебувають деякі європейські столиці, а також через проведення у березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із застосуванням комплексу "Іскандер-М".

      У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу.

      Ракетний договір, ядерні держави
      Ядерні держави / інфографіка 24 каналу

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.

      Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".

      Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.

      Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Ядерна безпека Новини США МЗС України
      Джерело: 24 канал
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