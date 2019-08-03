Трамп обговорив з Путіним нову ядерну угоду

Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін провели телефонну розмову. Сторони обговорили нову угоду про ядерну зброю. Сталося це у день, коли припинив дію договір 1987 року між Вашингтоном і Кремлем про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

За підсумками перемовин Трамп заявив, що, на його думку, Путін хотів би досягти нової угоди про обмеження ядерних арсеналів Росії та США, передає Bloomberg.

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"Вони позбавляються від деяких своїх ракет, ми позбавляємося від деяких своїх… Китай теж варто залучити… Це було б чудово для всього світу", — зауважив американський президент.

За словами господаря Білого дому, новий договір заощадить країнам гроші, які вони виділяють на оборону. Він також висловив упевненість, що сторони зуміють укласти нову ядерну угоду.

Раніше в українському МЗС висловили розчарування через припинення дії договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Як наголосили дипломати, цей договір протягом трьох десятиліть був одним з основних елементів стратегічної стабільності та безпеки у світі.

Крім того, українські дипломати засудили розробку та випробування Росією важкого озброєння, а також висловили занепокоєння через те, що Росія розробила та вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності.

У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу,

– наголосили в МЗС України.

Що відомо про договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності? Його підписали лідери СРСР і США Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Також, відповідно до його умов, сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР.



Як розгорталися події навколо розірвання цього договору

Вперше держсекретар США Майк Помпео оголосив про намір його країни вийти з договору ще в грудні 2018 року. Тоді Вашингтон поставив ультиматум, що Росія протягом 60 днів має повернутися до його виконання. Але Кремль цього не зробив, відтак ультиматум США завершився 2 лютого.



Згодом президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив Кремль у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США та американським військам за кордоном".

За деякий час голова офіційного Вашингтону анонсував вихід із ядерного договору. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діять незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення. Також у Кремлі вважають, що такий крок робить світ більш небезпечним.