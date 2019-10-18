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      НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни

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      НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни
      НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни / news.yahoo.com

      Маневри НАТО "Стійкий полудень" (Steadfast Noon) розпочали навчання. Військові відпрацьовують застосування винищувачів-бомбардувальників, які можуть бути оснащені ядерною зброєю.

      Від Бундесверу участь у навчаннях беруть літаки "Торнадо", пише DPA.

      Важливо: У Росії заявили про ризик ядерної війни

      Винищувачі розташовані на авіабазі "Бюхель" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

      За неофіційною інформацією у цьому ж місці зберігаються американські атомні бомби типу B61. Ядерна зброя США, також за непідтвердженими даними, зберігається ще в Італії, Бельгії, Туреччині та Нідерландах.

      Тож у випадку ядерної загрози німецькі "Торнадо" можуть бути оснащені атомними бомбами B61.

      Як часто відбуваються такі навчання?

      За даними військових експертів, подібні навчання відбуваються регулярно. Під час них відпрацьовують безпечне завантаження американської ядерної зброї з підземних сховищ у літаки.

      Зауважимо, що справжні бомби під час навчальних польотів літаків не використовують.

      Зверніть увагу: Путін відправив країнам НАТО пропозицію щодо ракет середньої та малої дальності, – ЗМІ


      Ядерні держави / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Менопауза: коли починається, симптоми та наслідки
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики НАТО Ядерна безпека Зброя Війна
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