НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни

Маневри НАТО "Стійкий полудень" (Steadfast Noon) розпочали навчання. Військові відпрацьовують застосування винищувачів-бомбардувальників, які можуть бути оснащені ядерною зброєю.

Від Бундесверу участь у навчаннях беруть літаки "Торнадо", пише DPA.

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Винищувачі розташовані на авіабазі "Бюхель" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

За неофіційною інформацією у цьому ж місці зберігаються американські атомні бомби типу B61. Ядерна зброя США, також за непідтвердженими даними, зберігається ще в Італії, Бельгії, Туреччині та Нідерландах.

Тож у випадку ядерної загрози німецькі "Торнадо" можуть бути оснащені атомними бомбами B61.

Як часто відбуваються такі навчання?

За даними військових експертів, подібні навчання відбуваються регулярно. Під час них відпрацьовують безпечне завантаження американської ядерної зброї з підземних сховищ у літаки.

Зауважимо, що справжні бомби під час навчальних польотів літаків не використовують.

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Ядерні держави / інфографіка 24 каналу