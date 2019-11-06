18:51
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Курьезные новости
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Наращиваем оружие, чтобы стимулировать разоружение: Путин сделал курьезное заявление

      88 Читати новину українською
      Путин заявил, что Россия наращивает оружие, чтобы стимулировать разоружение
      Путин заявил, что Россия наращивает оружие, чтобы стимулировать разоружение / rbc.ru

      Президент России Владимир Путин сделал неоднозначное заявление о возможной гонке вооружений. Путин подчеркнул, что Россия продолжает активно наращивать свой военный потенциал, но в то же время он заверил: его страна готова сделать все, чтобы стимулировать процессы разоружения.

      Российская армия и флот доказали свою высокую готовность, а власть готова наращивать военный потенциал, подчеркнул российский лидер. Об этом сообщает издание ТАСС.

      К слову: Очередной курьез: Путин не запустить ракету во время учений в РФ

      Мы намерены ставить на бoевое дежурство системы гиперзвукoвого, лазерного, другого современного вооружения, которого пoка нет у других стран,
      – заверил президент России.

      При этом, отметил он, для России это не является поводом кому-то угрожать. Наоборот – все делается для того, чтобы стимулировать процессы разоружения.

      "Мы готовы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружением. Их задачей является исключительно гарантия безопасности на фоне угроз для России, которые растут", – заявил Путин.

      Курьезное заявление Путина: смотрите видео

       

      blog_ava
      Алексей Кучер стал новым главой Харьковской ОГА: что о нем известно
      сегодня
      2161
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Курьезные новости Новости России Оружие Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      сегодня , 17:00 Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      СерпомПо 1018
      Как спасти Раду и законы от турборежима
      сегодня , 16:59 Как спасти Раду и законы от турборежима
      46
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      193
      "Лапулечка, у нас дурдом": будут ли рассматриваться судом декларации Труханова в закрытом режиме
      сегодня , 16:50 "Лапулечка, у нас дурдом": будут ли рассматриваться судом декларации Труханова в закрытом режиме
      Катерина Петренко 147
      Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
      сегодня , 15:05 Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
      Ігор Саджениця 244
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук