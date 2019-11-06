Наращиваем оружие, чтобы стимулировать разоружение: Путин сделал курьезное заявление

Президент России Владимир Путин сделал неоднозначное заявление о возможной гонке вооружений. Путин подчеркнул, что Россия продолжает активно наращивать свой военный потенциал, но в то же время он заверил: его страна готова сделать все, чтобы стимулировать процессы разоружения.

Российская армия и флот доказали свою высокую готовность, а власть готова наращивать военный потенциал, подчеркнул российский лидер. Об этом сообщает издание ТАСС.

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Мы намерены ставить на бoевое дежурство системы гиперзвукoвого, лазерного, другого современного вооружения, которого пoка нет у других стран,

– заверил президент России.

При этом, отметил он, для России это не является поводом кому-то угрожать. Наоборот – все делается для того, чтобы стимулировать процессы разоружения.

"Мы готовы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружением. Их задачей является исключительно гарантия безопасности на фоне угроз для России, которые растут", – заявил Путин.

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