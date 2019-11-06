Милитаризация и ядерная инфраструктура в Крыму: главное с выступления Украины в ООН

Украинская делегация в ООН заявила, что Россия увеличила свое военное присутствие в аннексированном Крыму до 31,5 тысячи военных. Кроме того, Украина пожаловалась на восстановление ядерной инфраструктуры на полуострове.

Об этом во время брифинга "Демилитаризация, деокупация и реинтеграция АР Крым и Севастополя (Украина): будущие вызовы" рассказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок, сообщает "Укринформ".

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Он привел общую статистику пребывания на оккупированном полуострове российских военных и техники:

31 тысяча 500 военнослужащих;

40 танков;

583 единицы бронированной техники;

162 единицы тяжелых артиллерийских установок;

122 боевых самолета;

62 вертолета;

12 систем залпового огня;

34 военных корабля;

7 подводных лодок.

В то же время Егор Божок подчеркнул, что россияне не собираются останавливаться, хотя их присутствие в Крыму в течение последних лет увеличилось в разы.

Ожидается, что численность российских войск и вооружения увеличится в полтора раза до конца 2025 года,

– заявил заместитель главы МИД.

Отдельно он отметил проблему восстановления оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие. Это нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус.

"Мы получили много сигналов о переводе морских средств доставки ядерного оружия с территории России в оккупированный Крым, а также в районе Севастополя была розконсервована соответствующая инфраструктура для хранения таких средств", – рассказал Егор Божок.

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Из-за этого дипломат заявил о намерении Украины внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" и призвал страны-члены ООН поддержать этот документ. Его главной целью является заставить Россию вывести все войска из Крыма и завершить временную оккупацию полуострова.

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