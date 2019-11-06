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      Милитаризация и ядерная инфраструктура в Крыму: главное с выступления Украины в ООН

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      Украина в ООН пожаловалась на увеличение военного присутствия России в Крыму
      Украина в ООН пожаловалась на увеличение военного присутствия России в Крыму / ukr.media

      Украинская делегация в ООН заявила, что Россия увеличила свое военное присутствие в аннексированном Крыму до 31,5 тысячи военных. Кроме того, Украина пожаловалась на восстановление ядерной инфраструктуры на полуострове.

      Об этом во время брифинга "Демилитаризация, деокупация и реинтеграция АР Крым и Севастополя (Украина): будущие вызовы" рассказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок, сообщает "Укринформ".

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      Он привел общую статистику пребывания на оккупированном полуострове российских военных и техники:

      • 31 тысяча 500 военнослужащих;
      • 40 танков;
      • 583 единицы бронированной техники;
      • 162 единицы тяжелых артиллерийских установок;
      • 122 боевых самолета;
      • 62 вертолета;
      • 12 систем залпового огня;
      • 34 военных корабля;
      • 7 подводных лодок.

      В то же время Егор Божок подчеркнул, что россияне не собираются останавливаться, хотя их присутствие в Крыму в течение последних лет увеличилось в разы.

      Ожидается, что численность российских войск и вооружения увеличится в полтора раза до конца 2025 года,
      – заявил заместитель главы МИД.

      Отдельно он отметил проблему восстановления оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие. Это нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус.

      "Мы получили много сигналов о переводе морских средств доставки ядерного оружия с территории России в оккупированный Крым, а также в районе Севастополя была розконсервована соответствующая инфраструктура для хранения таких средств", – рассказал Егор Божок.

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      Из-за этого дипломат заявил о намерении Украины внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" и призвал страны-члены ООН поддержать этот документ. Его главной целью является заставить Россию вывести все войска из Крыма и завершить временную оккупацию полуострова.

      мілітаризація Криму, цифриМилитаризация Россией Крыма в цифрах

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины ООН Аннексия Крыма Новости Крыма
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