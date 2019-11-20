Що чекає на Росію у разі остаточного програшу у суді ООН: пояснення Зеркаль

Якщо Росія програє у суді ООН, то її на міжнародному рівні визнаються країною, яка фінансувала тероризм. Це не лише погіршить бізнес-відносини зі США, а й надасть Україні можливість ставити питання про компенсацію їй завданої шкоди. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Міжнародний суд ООН 8 листопада виніс рішення на користь України. Він визнав, що має юрисдикцію у справі України проти Росії. Остаточне рішення у цій справі буде відоме приблизно у 2022 році.

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Відносини зі США

За словами Зеркаль, якщо Росія програє суд, то перш за все, понесе міжнародну правову відповідальність. І це може відзначитися на її відносинах зі США.

Росію визнають винною у фінансуванні тероризму. Росія себе позиціонує як головний борець з тероризмом. І США мають з нею співпрацювати чому? Тому що вони основний гравець на полі боротьби з тероризмом. А як можна співпрацювати з країною, яка фінансує тероризм? І в Конгресі є декілька проєктів, наприклад, щодо визнання Росії країною, що фінансує тероризм і заборони ведення з нею взагалі будь-яких бізнес-відносини,

– пояснила Зеркаль.

Вона додала, що якщо говорити примітивно, то це може призвести до припинення торгівлі між США і Росією.

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Компенсація для України

Також дипломатка наголосила, що після рішення суду Україна зможе говорити і про стягнення компенсацій.

Звичайно, що ми не знаємо, де буде Росія у 2022 році, а де будемо ми, і що буде у світі. Але після рішення суду того ми ще можемо (я думаю, що і маємо) поставити запитання щодо компенсації за збитки у зв’язку з фінансуванням Росією тероризму на території України. Це питання ставиться після того, як встановлюються факти і визнаються дії порушення,

– зазначила Зеркаль.

Вона додала, що компенсації стосуватимуться не тільки фінансування тероризму, а й расової дискримінації в Криму.

"Я більш ніж впевнена, що всі факти, які ми вкладали у меморандумі щодо расової дискримінації в Криму, також знайдуть своє підтвердження і будуть прийняті судом як порушення", – ствердила заступниця міністра закордонних справ.

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На питання журналіста, чи "вжарить Україна Росію на гроші або на "посадки" після рішення суду і чи не завершиться все тільки світовим визнанням РФ агресором, Зеркаль наголосила, що все ж таки вона дипломатка і тому висловлюється відповідними фразами. Однак після цього додала: погоджується, що "вжарити треба".

Вжаримо-вжаримо! Якщо дозволять, то вжаримо! І я була б дуже задоволена, якби мені дозволили вжарити!

– наголосила Зеркаль.

Рішення суду ООН в листопаді 2019 та подальші кроки Росії

Зеркаль пояснила, що після оголошеного у листопаді 2019 року рішення суду росіяни мають багато чого розповісти у своєму меморандумі: як вони попереджали і не допускали фінансування терористів на території України, як вони вели слідство, як вони переслідували тих, хто фінансував тероризм в Україні, як вони не допускали збирання фондів, як вони з нами співпрацювали в рамках міжнародної допомоги.

Звичайно, що вони будуть говорити, що це взагалі не акти тероризму, що це у нас громадянська війна. Але все рівно їм треба буде наводити факти. Наприклад, щодо 53-ї бригади, яка завезла БУК. Як вони розслідували це завезення БУКу в Україну, що вони зробили. Більше того, вони мають нам надати інформацію в своєму меморандумі, як вони розслідували заклики до фінансування, які були зроблені Зюгановим, Жиріновським. Як вони розслідували і притягали до відповідальності їх. Як вони розслідували роль Шойгу в постачанні зброї в Україну,

– наголосила Зеркаль.

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Вона підкреслила, що всі факти, які наведені не тільки в українському меморандумі, а й в доказовій базі, яка була разом із меморандумом подана до суду, – всі свідчать про те, що фонди збиралися, зброя постачалася, що 53-а бригада в’їхала на територію України.

"Є відповідний репорт Беллінкгету, який підтверджує все з усіма фактами. Є матеріали слідчої групи, яка розслідує збиття Боїнгу. Все це їм доведеться не просто коментувати, а наводити докази. Які виходять поза межі тільки скріншотів з їх пропагандистської машини", – підсумувала дипломатка.