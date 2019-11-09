У Росії прокоментували рішення суду ООН на користь України

Міжнародний суд ООН виніс рішення на користь України. У РФ вважають, що суд ООН врахує її позицію на етапі розгляду спору у справі "Україна проти Росії" по суті.

У російському МЗС заявили, що рішення Міжнародного суду ООН про наявність у нього юрисдикції "не вирішує результат справи".

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Справа у тому, що до 8 грудня 2020 року Росія має представити свої контраргументи по суті спору.

У міністерстві РФ сподіваються, що у майбутньому Міжнародний суд ООН "залишить без задоволення всі українські претензії".

Про яке судове рішення йдеться?

Суд в Гаазі ухвалив рішення на користь України: він визнав, що має юрисдикцію у справі України проти Росії.

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль пояснювала, що Міжнародний суд ООН мав оголосити своє рішення щодо попередніх заперечень Росії у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Таким чином, суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати цю справу та водночас відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.

Коментуючи рішення Суду, Олена Зеркаль наголосила, що це велика перемога не лише для України, а загалом перемога верховенства права. І це означає, що Росії доведеться відповідати.

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