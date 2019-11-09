В России прокомментировали решение суда ООН в пользу Украины

Международный суд ООН вынес решение в пользу Украины. В РФ считают, что суд ООН учтет ее позицию на этапе рассмотрения спора по делу "Украина против России" по существу.

В российском МИДе заявили, что решение Международного суда ООН о наличии у него юрисдикции "не решает исход дела".

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Дело в том, что до 8 декабря 2020 года Россия должна представить свои контраргументы по существу спора.

В министерстве РФ надеются, что в будущем Международный суд ООН "оставит без удовлетворения все украинские претензии".

О каком судебном решение идет речь?

Суд в Гааге принял решение в пользу Украины: он признал, что имеет юрисдикцию по делу Украины против России.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль объясняла, что Международный суд ООН должен объявить свое решение относительно предыдущих возражений России по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Таким образом, суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать это дело и одновременно отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в этом деле.

Комментируя решение суда, Елена Зеркаль подчеркнула, что это большая победа не только для Украины, а в целом победа верховенства права. И это означает, что России придется отвечать.

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